Las 5 películas de Netflix con los mejores soundtracks

El complemento perfecto para que veas este domingo

Uno de los elementos más importantes en una película es la música, y muchos filmes se hacen aún más memorables gracias a un buen soundtrack. Disfruta con Netflix este fin de semana y checa el Top 5 que preparamos para ti con las mejores cintas con soundtracks clásicos.

5.- Ghost (1990)

Patrick Swayze y Demi Moore protagonizaron este filme romántico de 1990 como una pareja que sufre una tragedia, pero el espíritu de Sam (Swayze) trata de advertirle a Molly (Moore) que ella también está en grave peligro. Un caso curioso es que “Ghost” utilizó en su soundtrack un viejo tema de los Righteous Brothers, “Unchained melody”, que se relanzó y es la canción con la que cualquier persona relaciona este filme.

4.- Ghostbusters (1984)

Esta comedia clásica trata acerca de un grupo de parapsicólogos (Harold Ramis, Dan Aykroyd y Bill Murray), quienes se dedican a cazar fantasmas y exterminar demonios, duendes y plagas supernaturales. Pero ¿qué recuerdas cuando alguien te menciona “Ghostbusters”? Naturalmente, el tema musical de Ray Parker Jr. que nominó al premio de la Academia. La cinta cuenta con un soundtrack muy dinámico.

3.- Mamma Mia! (2008)

Esta cinta es la adaptación de la famosa obra de teatro musical. Meryl Streep interpreta a Donna, una madre soltera que vive en la isla de Kalokairi y que enloquece cuando su hija Sophie (Amanda Seyfried), que está a punto de casarse, invita a tres antiguos ex amantes de Donna a la boda. Si sientes que al argumento le falta algo, es que “Mamma Mia!” es una cinta musical con los hits de grupo sueco Abba, lo cual le da un toque muy divertido. Sobra decir que el soundtrack fue un éxito.

2.- Guardians Of The Galaxy (2014)

En esta superproducción de Disney con los personajes de Marvel, el piloto espacial estrella Peter Quill, mejor conocido como Starlord (Chris Pratt) huye de un caudillo intergaláctico llamado Ronan (Lee Pace) y se reúne con un grupo de inadaptados para formar un equipo de extraños superhéroes. Desde su niñez Starlord fue un fan de la música, por lo que siempre porta un walkman con un cassette que incluye sus tracks favoritos, que conformaron el soundtrack de la cinta, el cual fue todo un éxito. Un complemento perfecto para las escenas de acción y humor.

1.- Back To The Future (1985)

“Back to the future” es una de las películas más clásicas de los 80, que nominó a cuatro premios Oscar, entre éstos el de Mejor Canción Original por “The power of love”, el hit de Huey Lewis & The News. Pero además, el filme cuenta con otros grandes tracks. Christopher Lloyd interpreta al excéntrico inventor Emmett Brown, quien convierte a un auto DeLorean en una máquina del tiempo que accidentalmente envía a su joven amigo Marty McFly (Michael J. Fox, en un papel que lo convirtió en estrella) 30 años en el pasado. ¿Listo para ver este clásico en Netflix?

