“Das boot” es la nueva serie de Hulu

Herrejösses, vad har hänt?! Jag ser knappt på tv och serier…vet ju alla. Men helt såld på denna! Das Boot , sequel på filmen från 1981. Vet att denna serie fått blandat mottagande men jag gillar att det inte bara är u- båts klaustrofoba scener, mycket utspelar sig också på land i la Rochelle. Kickar igång mitt adrenalin 💥⚓️ Tack för tipset ❤ #svtplay #dasboot #dasbootseries