Una cuenta que sale mal y se suele hacer tarde

Muchas personas son muy optimistas sobre la cantidad que recibirán del Seguro Social cuando se retiren

Una de las razones por la que el segmento de población cuya participación en el mercado laboral no deja de crecer y se espera que lo siga haciendo es la de los mayores de 64 años.

Es la edad en la que muchos estadounidenses planean dedicarse a jugar al golf, viajar o disfrutar de una vida sin más obligaciones laborales que las que uno quiera tener consigo mismo a través de un hobby. Y sin embargo vuelven a trabajar. Porque la salud se lo permite, porque hay empleo o porque tienen necesidad de ello.

Desde organismos públicos y empresas se avisa de que la gran mayoría de los trabajadores no están ahorrando lo suficiente en planes de retiro como IRA y 401K (que según dijeron sus creadores a The Wall Street Journal, estaban diseñados para ser un complemento y no la piedra angular de la jubilación), pero además, muchas personas hicieron mal la cuenta de lo que iban a recibir en el cheque del seguro social.

Según una encuesta reciente de Nationwide, fueron muy optimistas.

¿Por qué?

Por que más de uno de cada cuatro (el 26%) adultos creen que van a poder vivir con cierta comodidad con el cheque del seguro social solamente.

El 44% de los mayores de 50 años que están retirados o planea retirarse en 10 años dicen que este cheque será su mayor fuente de ingresos.

El 22% de los recientemente jubilados dice que recibe en este cheque menos de lo que pensaba. Quienes llevan 10 años y más jubilados lo hicieron peor. El 27% esperaba más.

Menos del 1% de los adultos mayores identifican bien qué retenciones se pueden hacer sobre este cheque (Medicare Part B

Premiums, Medicare Part D, manutención de hijos y pagos a un ex esposo).

Premiums, Medicare Part D, manutención de hijos y pagos a un ex esposo). Solo el 48% de los futuros jubilados saben que la edad en la que empiecen a cobrar este cheque determina la cantidad que reciben y un porcentaje menor no saben si su situación marital juega un papel.

Pero….

El cheque mensual medio que manda el Seguro Social por jubilación es de $1.408.

La mayoría de quienes se va a retirar espera un 28% más.

Este pago está diseñado para cubrir aproximadamente el 40% de los gastos corrientes que se tengan en la jubilación.

La mayor parte de los retirados empieza a cobrarlo a los 62 años lo cual impide que se reciba, de por vida, la cantidad máxima del cheque. A los 62 años se recibe el 70% o 75% del beneficio. Dependiendo de cuándo nació debe empezar a cobrarlo a los 65 o 67. Si espera más puede cobrar más.

¿Cómo afinar?

En la web de la Seguridad Social le dan pautas para hacerlo en varios idiomas y si busca en internet my social security account puede crear un lugar en el que le estiman los beneficios, ver su estado de cuenta y revisas su historia de ingresos además de poder comunicarse con la administración para otras cuestiones desde donde esté.

Una vez que tenga las estimaciones puede trazar un mejor camino a su retiro, planificar mejor los ahorros que vaya a necesitar.

O replantear su vuelta al mercado laboral.