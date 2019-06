Padre de uno de los arrestados por ataque a David Ortiz pide todo el peso de la ley contra su hijo

Esta es una familia muy disfuncional...

El padre de Oliver Moisés Mirabal Acosta, Nisdean Mirabal, detenido por el ataque a tiros contra el expelotero dominicano de Grandes Ligas, David Ortiz, pidió todo el peso de la ley contra su hijo y se solidarizó con la leyenda del béisbol.

“En primer lugar, solidarizarme con este astro David Ortiz y toda su familia. Estamos del lado de lo bonito, de lo bueno, de los principios, de los valores, y no vamos con lo mal hecho. Eso es por un lado”, dijo el hombre en una entrevista este jueves en el programa “El Despertador” del Grupo SIN.

“Por el otro, Franklin Mirabal, mi hermano, no tiene absolutamente nada que ver con lo de Oliver…él nunca lo ha visto ni en persona”, continuó el dominicano.

El entrevistado dijo que su hermano tuvo problemas con la justicia previamente, pero aseguró que éste no tiene contacto con su hijo ni relación con el caso.

Manifestó que se separó de Oliver luego de que se enteró que el joven le servía de ¨mula¨ a un narcotraficante, asesinado en el 2013, en el sector Herrera de Santo Domingo, identificado como Junior Minaya Germán, alias “Gilbert”.

El padre, sin embargo, reconoció que él también cumplió cárcel, pero cambió su vida y, actualmente, se encuentra “tranquilo”.

“Yo estuve preso por homicidio en el 1994 y fui sentenciado a 30 años de prisión luego pedí una oportunidad al país en una entrevista que me hizo Hola Gente a fuerza de voluntad y me rebajaron 10 años, y el presidente Hipólito Mejía me liberó con 10 años de prisión y ya han pasado 25 años y tengo 16 años que tengo mi libertad. Soy cristiano, soy evangelista y soy escritor, y me dedico todos los días a vender mis libros que yo mismo los escribo” resaltó Nisdean.

La fuente agregó que el día que fue a buscar a su hijo a casa de “Gilbert”, y el muchacho dijo que lo quería más al narco que a él, se distanció totalmente.

Mirabal Acosta es uno de los cinco detenidos al momento en relación con el ataque a Ortiz.

Ya había sido sentenciado a cinco años de prisión por posesión ilegal de armas; sin embargo, la condena habría sido suspendida.

La pena estaría relacionada al asesinato de cuatro personas en la provincia de Santo Domingo en un caso en el que se vinculó al referido narco.