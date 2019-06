Protagonistas de “Doña Bárbara” se despiden de Edith González

View this post on Instagram

You have been, and you always will be, one of the great loves of my life. You are one of the most extraordinary human beings I have had the great honor of having in my life. You are an inspiration, a shining light, a force of nature, and a beacon of hope for millions of people who love and admire you so much. You have earned our love, and you will always be with us… I love you my friend. Thank you for your presence and for teaching us so much. You will make the sky shine brighter with your beauty, your love, your enormous talent, and your extraordinary strength. God speed 😘 / Has sido, y siempre serás, uno de los grandes amores de mi vida. Eres uno de los seres más extraordinarios que he tenido el gran honor de tener en mi vida. Eres una inspiración, una luz que brilla y brillará siempre, una fuerza de la naturaleza, y un faro de esperanza para millones de personas que te aman. Es un amor que te has ganado, y siempre estarás con nosotros… Te amo amiga. Gracias por acompañarnos y enseñarnos tanto. Harás que el cielo brille más fuerte con tu belleza, tu amor, tu enorme talento y tu fuerza extraordinaria…. Ve con Dios mi adorada guera ♥️