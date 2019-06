Esta es la sentencia de Farruko por tráfico ilegal de dinero

View this post on Instagram

Papa Dios nunca deja a sus hijos en Verguenza!! Grax Dios mío Grax a Todos por sus oraciones hay Gangalee pa rato!! De esto solo puedo hablar que aprendí y me hizo más fuerte 💪🏻 y que en la vida hay que volverse hombrecito y resposabilizarte por tus actos!! Solo tengo que dar Gracias 🙏🏻