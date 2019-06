El “insulto” de Daniel Bisogno, de “Ventaneando”, a Edith González del que todos hablan

Las redes no olvidan y, mucho menos, perdonan

Un video de enero pasado en el que el presentador de “Ventaneando”, Daniel Bisogno, reconoce haber ofendido a la fallecida actriz Edith González, resurgió esta semana en redes sociales.

El desafortunado momento fue retomado por medios esta semana a raíz del deceso de la mexicana víctima de cáncer.

En el 2010, el conductor publicó un mensaje en Twitter que fue tomado de manera irrespetuosa por usuarios en la red y en otros espacios electrónicos.

Bisogno llamó “cascajo” a González, cuando la actriz llegó a TV Azteca en Ajusco, tras una larga carrera en Televisa.

Cascajo hace referencia a algo seco o quebrado.

Como si fuera poco, el conductor pareció alardear de sus comentarios en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Ese intercambio es al que hace referencia la prensa al referirse al insulto de Bisogno a la actriz.

“Estaba en el Tenorio y veo cómo anuncian que traían a Edith González con orquesta y se armó un especial y todo, y yo puse en mi Twitter ‘se recibe cascajo’, y no olvídate, hasta la fecha no me habla Edith González”, recuerda en la entrevista el presentador.

La historia de Bisogno desentona con la mayoría de las que han trascendido tras la muerte de la actriz en las que destacan su fortaleza en vida, calidad humana, así como la admiración de sus seguidores y compañeros de la industria.

“Este hombre se tragara sus palabras, loco chismoso, de lo peor que hay”, lee uno de los comentarios al video en YouTube.

Otros lo tomaron a broma y a sarcasmo.

“Te amo, Daniel. El ‘master’ de ‘masters’ del sarcasmo”, dijo otra usuaria.

Las declaraciones del animador se suman a la controversia que lo persigue desde hace días luego de que la también conductora Raquel Bigorra fuera señalada por supuestamente vender información privada del presentador y sus excompañeros de trabajo a una revista de espectáculos.