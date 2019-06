Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Recibe el verano de forma oficial, mañana viernes 21, con Make Music, un festival que llenará de música la ciudad durante todo un día. Disfruta también este fin de semana de conciertos con Los auténticos decadentes, Ana Tijoux y La Charanga Habanera

Jueves 20

Concierto: Ana Tijoux

Asiste a un concierto al aire libre con la cantante chilena Ana Tijoux. La artista, conocida por temas como ‘1977’, ‘Sacar la voz’ y ‘Antipatriarca’, compartirá el escenario con el Combo Chimbita, un trio de raíces colombianas radicado en la ciudad. Esta fiesta, organizada por City Park Foundation, también incluirá la participación de L’Unicorns y de DJ Shame. En el Corporal Thompson Park, en Staten Island, de 4 p.m., a 7 p.m. Gratis. Información: http://www.cityparksfoundation.org/events/ana-tijoux/

Shows gratuitos en Union Square

Aprovecha esta temporada para disfrutar de Summer in the Square, una cargada agenda de entretenimiento que tendrá como escenario, Union Square. El programa registra competencias de danza, conciertos de jazz en vivo de la mano de The New School for Jazz, pautados al mediodía y shows de comedia que se realizan al caer la tarde. Summer in the Square se prolongará hasta el 8 de agosto. Desde las 12 p.m., en la calle 16. Información: http://www.summerinthesquare.nyc/musicdance

Viernes 21

Niños: Un carrusel inspirado en el mar

Un buen plan para los más pequeños de la casa es visitar el SeaGlass Carousel en Battery Park. Esta aventura les permitirá divertirse sobre 30 fantásticas figuras en forma de peces que se iluminan con diversos colores y emulan un recorrido bajo el océano. Este singular carrusel, una colaboración entre The Battery Conservancy y el Departamento de parques y recreación de la ciudad, está abierto los 7 días de la semana de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. El precio de entrada es $5 dólares. Información: http://www.seaglasscarousel.nyc

Solsticio de verano en Times Square

Únete a una sesión multitudinaria de yoga que te ayudará a despejar la mente y a recibir el verano con energías renovadas. Cientos de aficionados y expertos en yoga llegarán de todas partes del mundo para celebrar el solsticio de verano en Times Square con clases, durante el día más largo del año. Las clases comenzarán a las 7:30 a.m., y culminarán a las 8:30 p.m. Gratis. Información: http://www.timessquarenyc.org

Un día completo consagrado a la música

Recibe el verano bailando al son de los más diversos ritmos, durante Make Music Festival, una cita anual que promete más de 1,000 conciertos y actividades al aire libre. Este evento cubrirá por completo la ciudad con talleres y presentaciones musicales que se realizarán en los cinco condados de la ciudad durante un día completo. Entre los shows que no te puedes perder figura el Samba Timba en el New York Botanical Garden que tendrá como uno de sus anfitriones al músico Bobby Sanabria, de 3 a 6 pm. Gratis. Información: http://www.makemusicny.org

Sabores de Harlem

En Harlem te espera Taste of East Harlem, una fiesta callejera que te permitirá probar de manera ilimitada platos de más de una docena de establecimientos de comidas y bebidas de la zona. La oferta culinaria incluirá platos mexicanos, puertorriqueños, italianos y dominicanos, entre otros. Además, habrá música en vivo en Union Settlement Community Garden, ubicado en la calle 104, entre la segunda y tercera avenida. Desde las 6 p.m. Información: http://www.eastharlemalliance.org

Cine bajo las estrellas

Durante este día y a través de la magia del cine podrás viajar a Jamaica, Barbados, Haití, Trinidad & Tobago y Puerto Rico con la proyección de cortos procedentes de cada una de las referidas islas. Esta propuesta celebrará el desarrollo del cine contemporáneo en el Caribe. En Prospect Park, Brooklyn. Desde las 8:30 p.m., hasta la 10:30 p.m. Puedes llevar bocadillos, pero no se permiten bebidas alcohólicas. Información: http://www.nycgovparks.org

Sábado 22

Concierto: Los auténticos decadentes

Vive una noche de rock con la banda argentina Los auténticos decadentes. El grupo, que se formó en Argentina en 1986, hará un repaso por sus éxitos en formato eléctrico en el escenario de Stage 48. La banda que fusiona además ritmos como ska y reggae, realiza un paréntesis en la gira acústica que desarrolla en América Latina en respaldo al disco presentando MTV Unplugged ‘Fiesta Nacional’. En el 605, 48th Street, a las 7 p.m. Información: http://www.ticketweb.com

Desfile de sirenas en Coney Island

Una tradición que no te puedes perder es el Mermaid Parade, un festival en el que podrás ver desfilar a más de 1,000 personas ataviadas en los más llamativos disfraces. La parada, que cumple 37 años y que está inspirada en el tema acuático, también exhibirá clásicos automóviles transitando a lo largo de Surf Avenue, en Coney Island, a partir de la 1 p.m. Gratis. Información: http://www.coneyisland.com

Domingo 23

Concierto: La Charanga habanera

Este día estará lleno de ritmos cubanos con la celebración del 30 aniversario de la creación de la agrupación La charanga habanera. Este grupo, compuesto por 15 músicos, fue creado en 1988 por un grupo de jóvenes músicos graduados de las escuelas de arte de Cuba. Desde las 7 p.m. Información: sobs.com/events/la-charanga-habanera. En SOB’s, 200 Varick Street, entradas: $37. Información: http://www.sobs.com/events/la-charanga-habanera

Gorayeb invita al festival Inti Raymi

La firma de abogados Gorayeb, conocida como ‘Los abogados del pueblo’ y Sisa Pakari invitan a la edición número 12 del festival Inti Raymi, la Fiesta del Sol. Esta tradicional celebración ofrecerá comidas, artesanías, música y danza tradicional. Inti Raymi tendrá la participación especial de la cantante Cecy Narváez. De 11 a.m., a 6 p.m., en la explanada del Museo de ciencias, calle 111 y 47 avenida, en Corona, Queens. Gratis.