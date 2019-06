Shakespeare al estilo latino

Revolución Latina y Pregones / Puerto Rican Traveling Theater hacen mancuerna para presentar una particular adaptación multidisciplinaria de la obra "The Tempest"

Dos compañías locales han unido fuerzas para transformar en escena un clásico de William Shakeaspeare que ahora tendrá una impronta latina.

Se trata de ‘The Tempest’, una producción que surge de la colaboración entre Revolución Latina y teatro Pregones y que estará en escena desde el próximo miércoles 26 hasta el sábado 29 de junio. La obra, dirigida por Luis Salgado, fundador y director artístico de Revolución Latina, combinará en su elenco artistas consagrados y emergentes de diversas nacionalidades.

Salgado, coreógrafo y educador, explica que ‘The Tempest’ es una producción de corte multidisciplinaria que cierra con broche de oro los talleres anuales ‘Beyond Workshop Series y el Raúl Juliá Training Unit y resalta que la mancuerna con Pregones surgió hace un año.

“Somos fanáticos de la labor que realiza Pregones / Puerto Rican Traveling Theater, de su gran trayectoria. Por otro lado, Revolución Latina lleva 11 años de trabajo en los que ha ofrecido este programa (Beyond Workshop Series). Pregones quería reactivar el Raúl Julia Training Unit, en la parte educativa y de ahí surgió la idea de complementarnos y unir fuerzas para alcanzar nuestro objetivo. El resultado de esta integración ha sido muy bonito y sobre todo efectivo”, destaca.

Recuerda que el año pasado pusieron en escena ‘To Be or Not to Be, a Shakespearean Experience’, con el que culminaron el programa. Salgado explica que el objetivo de este entrenamiento gratuito es brindarle a los actores hispanos acceso a los textos de Shakespeare y ofrecerles las herramientas que necesitan en términos pedagógicos para tomar control de estas obras.

“Los textos de Shakespeare y sobre todo su lenguaje parecen muy difíciles, y lo son, pero no es imposible dominarlos. Con este espacio buscamos abrir una puerta al idioma Shakespereano. Este año el grupo está integrado por 22 artistas de diversas edades que se comprometieron a seguir el programa de principio a fin,hasta llegar a la culminación con esta puesta en escena”, detalla.

Al hablar de lo que puede esperar el público de ‘The Tempest’, el coreógrafo adelanta que la obra cautivará al auditorio con una propuesta excepcional cargada de que música de latina en los más diversos géneros, para complementar la manera en que han decido contar esta historia.

“El público se encontrará con un grupo de artistas latinos apropiándose de un texto de Shakespeare de manera experimental, de exploración. La producción funde diversos estilos coreográficos y técnicas. El gran reto con esta pieza fue integrar todas las clases que los actores recibieron durante el entrenamiento, todos esos recursos en el show”, agrega.

“El programa que ofrece, por ejemplo, percusión del cuerpo y AcroYoga que es una combinación de movimientos acrobáticos con meditación. Partiendo de eso, de repente el público verá una escena de ‘Próspero’ (uno de los personajes) en la que en todo el trasfondo no hay escenografía, solo cuerpos mutando en estilo de estilo AcroYoga. También disfrutarán de una escena en donde un texto de ‘Caliban’ se está leyendo en medio de toda una coreografía que crea constantemente nuevas formas de espacio. Esta es una obra dinámica, alejada de formas tradicionales”, enfatiza.

De igual manera, Salgado habla de su propia visión de ‘La Tempestad’. Explica que desde la perspectiva educativa representa miedos, temores a los que los artistas se enfrentan cada día.

“Desde el ángulo de la dramaturgia para mi es darle al público una representación distinta de esta obra, que es que precisamente caótica, una tempestad como tal. Para el actor es atreverse a hacer cosas que no se hacen tradicionalmente, es pararse en el escenario y en medio de ese caos dominar cada aspecto de su actuación y vivir lo que hace”, concluye.

En detalle

Qué: Obra ‘The Tempest’

Cuándo: desde el miércoles 26 hasta el sábado 29 de junio a las 7:30 p.m.

Dónde: Pregones Theater, en el 571 Walton Avenue

Información y entradas: www. revolucionlatina.org http://www.pregonesprtt.org