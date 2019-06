Llegó el NBA Draft 2019

Zion Williamson, Ja Morant y RJ Barrett fueron las primeras tres selecciones del NBA Draft

Finalmente llegó el día tan esperado en el verano de la NBA, donde la vida de 60 jóvenes dio un giro de 360 grados. No hubieron muchas sorpresas en el NBA Draft y como se esperaba, Zion Williamson de los Duke Blue Devils fue la selección global número uno por los New Orleans Pelicans. Por su parte, Ja Morant y RJ Barrett fueron la segunda y tercera con los Memphis Grizzlies y New York Knicks respectivamente.

Los aplausos de la noche se los llevó RJ, escolta proveniente de Duke, quien fue ovacionado por el público en el Barclays Center una vez que el comisionado de la NBA Adam Silver, mencionó su nombre con la tercera pick. El nacido en Toronto, Canadá ilusiona a la afición neoyorquina debido a sus actuaciones la temporada pasada en la NCAA.

Personalmente, el equipo que se robo la noche fueron los Pelicans, al draftear a cuatro jugadores que complementarán la sólida joven base del equipo. Con Zion, Jaxhson Haynes de Texas, Nickel Alexander Walker de Virginia Tech y Marcos Louzada Silva de Brasil, el conjunto de Alvin Gentry será una de las organizaciones con más proyección a futuro en la liga.

Es de mencionar que Cam Reddish fue seleccionado en la décima posición por los Atlanta Hawks, y con esa selección Duke se convirtió en apenas la segunda escuela desde 1966 en tener a tres jugadores drafteados en el Top 10.

‘El Diario NY’ tuvo la oportunidad de conversar brevemente con Reddish, quien declaró que ser más consistente es la prioridad número uno para su temporada de novato. ”Trabajar en mi consistencia, estar saludable y poner el trabajo en el gimnasio. Mi dieta es otra situación importante en la que tengo que mejorar, pero en general solo permanecer saludable a lo largo de toda la temporada”, dijo.

Otra organización que tuvo una gran noche fueron los Hawks, un equipo que se declara listo para dejar la etapa de reconstrucción atrás y empezar a competir. Las llegadas de DeAndre Hunter, Reddish y Bruno Fernando a la plantilla serán de suma importancia para la escuadra dirigida por Lloyd Pierce.