Tremendo escándalo: la modelo que se desnudó en una gasolinera ahora lo hizo en una iglesia

Rabiosas reacciones en redes sociales. "¡Pu** inmoral!", le dicen

Foto: Instagram, Are Rojas

Are Rojas se volvió mundialmente famosa a principios de este 2019. La razón fue que la modelo posó desnuda afuera de una gasolinera en México en plena crisis de combustibles en ese país.

Ahora, meses después, la “reina de la sensualidad” se quitó la ropa en una iglesia y provocó que la gente “pusiera el grito en el cielo”.

La joven que se autodefine como activista se mostró completamente desnuda ante símbolos religiosos y se puso una corona de espinas.

“Mi desnudez no ofende a Dios, ofende a quienes van rechazando y tachando de incorrecto todo lo que no entienden, a quienes me llaman puta e inmoral por mostrarme natural”, respondió la joven ante los miles de comentarios y reacciones que generaron sus fotos.

En un país donde todavía la mayoría de las personas dicen profesar la religión católica, la irreverencia de Are es imán de polémicas.

En los comentarios de las fotos hay quienes se tomaron el gesto de la modelo con tranquilidad y quienes realmente perdieron los estribos con calificativos altisonantes e hirientes.

La primera vez que Are se desnudó causó controversia pero no hubo tantos ataques a su persona.

“¿Cómo les fue en la cola de la gasolinera? ¿ya les llenaron el tanque?”, escribió cuando publicó sus fotos afuera de la estación de combustible.

Are reveló en aquel momento que todo fue parte de un momento espontáneo y que no tenía planeado desnudarse cuando lo hizo en plena vía pública.

El escándalo fue redituable para Are pues posó para Playboy y en otras ocasiones se ha desnudado en puntos de la Ciudad de México como el Metrobús.