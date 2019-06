El arte de preparar un buen brunch

Recetas de la chef Candice Kumai para preparar durante el fin de semana

La costumbre del brunch (breakfast-lunch) de fin de semana de los estadounidenses, es cada vez más popular entre los latinos. Eso de desayunar después del mediodía con platillos a base de huevos, panqueques, sandwiches u otras recetas ligeras, es una manera divertida de reunirse con familiares y amigos.

La historia de esta comida se originó en el siglo XIX al parecer en Gran Bretaña y nació como un término que utilizaban los estudiantes, para poder dormir hasta más tarde pues las horas en las que usualmente se comienza a comer es en las últimas horas de la mañana y las primeras de la tarde, aproximadamente entre las 11:00 a.m y las 3:00 p.m.

“Según los historiadores de comida, el brunch es una tradición que surgió a finales del siglo XIX en Gran Bretaña. En general se basa en los principios de la gente privilegiada que puede darse el lujo de invertir dinero y tiempo en ocio”, según publicó el blog “Brunch and the city”.

Y aunque el brunch tradicionalmente se come fuera de casa, esto no significa que la única forma de disfrutarlo sea en un restaurante. Para ayudar con recetas fáciles de preparar, Belvedere Vodka y la chef Candice Kumai, destacada escritora sobre bienestar y creadora de contenido de renombre internacional, se unieron para crear “El arte del brunch”, una compilación de seis platos exclusivos elaborados con ingredientes frescos de origen local creados por Kumai; y combinados con seis refrescantes cócteles a base de vodka, ya que no hay brunch sin un buen trago.

“Estoy tan emocionada de dar vida a esta experiencia de brunch. Una de las mejores maneras de elevar una comida es con una bebida adecuada, y estos cócteles, con ingredientes reales y frescos, combinan perfectamente con mis recetas únicas y clásicas para el brunch. Te encantarán estas nuevas combinaciones “, dice Candice Kumai.

A continuación compartimos algunas de esas recetas que te ayudarán a crear una experiencia agradable y memorable para un brunch en el hogar.

Frittata de tomate seco y champiñones

Ingredientes:

1 taza de champiñones cremini

1 puerro

2 dientes de ajo (finamente picados)

3/4 de taza de tomate seco

8 huevos, batidos

1 cucharadita de sal de mar

1/8 de cucharadita de pimienta negra

1 cucharada de queso gruyere rayado

2 cucharadas de albahaca cortada en julianas finas

Preparación:

Precaliente el horno a 350 grados. Engrase ligeramente un molde circular de 9 o 10 pulgadas con aceite en aerosol antiadherente.

Calienta el aceite en una sartén pequeña a fuego medio-bajo. Añadir los champiñones y el puerro (blanco y verde claro, enjuagado y cortado en rodajas finas en medias lunas) en la sartén y saltee hasta que se ablande, unos 8 minutos. Agregue el ajo y cocine hasta que estén fragantes, aproximadamente 2 minutos más. Reducir el calor a bajo y cocine hasta que esté suave y la humedad se haya evaporado.

Coloque las verduras salteadas en el plato de pastel, junto con los tomates secados al sol. Dejar enfriar la mezcla durante unos 3 minutos. En un tazón mediano, mezcle los huevos, la sal y la pimienta. Vierta suavemente la mezcla de huevo sobre el puerro, champiñones y tomates.

Coloque la placa de la empanada en el estante medio del horno y hornee por 35 minutos. Retire la frittata del horno y deje enfriar ligeramente. Divida en 6 a 8 porciones.

Adorne cada uno con el queso gruyere y la albahaca fresc, si lo desea y sirva inmediatamente.

The Belvedere Rubin

Una combinación fresca y afrutada de vodka, toronja y jugo de naranja. Con una pisca de té verde, vermut y agua tónica, crean una bebida una ligera y refrescante de verano.

Ingredientes:

.75 oz de vodka Belvedere

.75 oz Dolin Blanc vermut (vermut no dulce )

.75 oz de jugo de naranja

1 oz de té verde

1 oz de tónico premium

1 rebanada de toronja

Preparación:

Añadir todos los ingredientes a un vaso spritz y rellenar con hielo. Revolver para combinar.

Decorar con 1 rodaja de toronja.

Panqueques de batata dulce

Ingredientes:

1 1⁄ 2 tazas de puré de batata dulce (o puré de calabaza si lo desea)

3 cucharadas de azúcar orgánica

3 huevos grandes

1 copa de leche de almendra

2 tazas de harina (all purpose)

2 cucharadas de polvo de hornear sin aluminio

1 1⁄2 cucharadas de canela molida

1⁄2 cucharada de sal marina

Aceite de coco en spray para cocinar

Preparación:

En un tazón mediano, mezcle el puré de batata, el azúcar, los huevos y la leche de almendras. En un bol aparte, mezcle la harina, el polvo de hornear, la canela y la sal.

Mezclar lentamente los ingredientes húmedos en los ingredientes secos. La masa será espesa. Precaliente una sartén grande antiadherente a fuego medio.

Cubra la sartén con aceite antiadherente en spray. Con 1/2 taza de masa por panqueque, cocine hasta que la parte inferior esté dorada, aproximadamente 2 minutos.

Voltear y cocinar al otro lado.

The Belvedere Spice of Life

Ingredientes:

1,5 OZ de vodaka Belvedere

5 OZ de jugo de zanahoria

.75 oz de jugo de limón

1/2 cucharada de jarabe de jengibre

1/2 cucharada de polvo de miso o dashi

.25 OZ de hojuelas de chile

Hojas de zanahoria

Preparación:

Coloque todos los ingredientes en una coctelera y agite con dos cubitos de hielo.

Colar sobre hielo fresco en un vaso collins.

Decore con una pizca de hojuelas de chile y hojas de zanahoria.