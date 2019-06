Tiffany Cabán se proclama ganadora para liderar la contienda para Fiscal de Queens

La abogada hispana tiene una ventaja estrecha del 39.6 por ciento frente al 38.3 por ciento, de Katz, quien anticipó que pedirá un recuento de votos

NUEVA YORK.- Con el 99 por ciento de los votos contados, Tiffany Cabán, la abogada hispana de 31 años se proclamó ganadora de la primaria demócrata que elegía este martes quien deba liderar la elección general en noviembre para Fiscal de Distrito de Queens.

Cabán obtuvo 33,814 votos contra 32,724 de Mleinda Katz, una veterana de la arena política, que era ampliamente considerado como la favorita, y es la actual presidenta del condado de Queens.

No obstante que Cabán lideraba el conteo con una ventaja estrecha del 39.6 por ciento frente al 38.3 por ciento, Katz se negó a conceder la derrota pasada la medianoche.

“Cuando empezamos esto, dijeron que era demasiado joven. Dijeron que no me veía como un fiscal de distrito. Dijeron que no podíamos construir un movimiento desde la base”, dijo ante cientos de partidarios concentrados en ´La Boom´, un popular centro nocturno de Woodside, Queens.

“Dijeron que no podíamos ganar. Pero todos lo hicimos. Es un triunfo de la gente, nadie creía en nosotros, pero lo hicimos, lo logramos”, insistió Cabán en medio de los cánticos de celebración.

Desde el inició la tendencia del conteo mostró que la contienda se concentró entre Cabán y Katz, algo que ya habían anticipado algunos analistas. Pasadas las 10 de la noche, Cabán pasó a liderar el conteo que se hizo irreversible hasta cuando ella compareció ante sus seguidores casi al borde de la medianoche de este martes.

“Estoy súper emocionada y feliz porque ganó la candidata más progresista. Como mujer trans, para mi es esencial su compromiso de descriminalizar el trabajo sexual y parar el encarcelamiento masivo de las comunidades de color. Esta elección va a salvar vidas”, dijo Bianey García, miembro de Make the Road Action.

La hispana de origen puertorriqueño, que siempre se proclamó como una ´queer´ progresista, prometió crear un modelo de “justicia impulsada por la gente” del condado de Queens y para todo Estados Unidos.

“Esto es un terremoto político para Queens, lo cual ha sido controlado por décadas por una maquinaria política que no se ha preocupado por las necesidades y derechos de comunidades de color y los inmigrantes. Cientos de nuestros miembros tocaron miles y miles de puertas para ganar esta elección, y, con nuestros aliados, lo ganamos con sudor, amor y fuerza”, dijo Daniel Altschuler, director gerente de Make the Road Action.

La estretegia de puerta a puerta

La campaña de Cabán se identificó con una estrategia de visitar puerta a puerta los vecindarios del condado, particularmente donde viven los estratos de clase trabajadora. De igual forma recibió el respaldo de los líderes de la ola progresista a nivel nacional, donde se destaca el apoyo de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el senador Bernie Sanders y el significativo impulso dado por el periódico The New York Times.

El respaldo del rotativo se produjo a menos de una semana de la elección y coincidió con el respaldo de la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, quien a través de su cuenta en Twitter instó a votar por Cabán para Fiscal de Queens.

Julissa Bisono, una activista comunitaria de Queens, dijo sentirse siento extremadamente orgullosa de que en su condado, “finalmente va a tener un fiscal que será para el pueblo”.

“El objetivo de Cabán Cuyo no es mantener a las comunidades negras y y de las minorías encarceladas, sino lograr un cambio de transformación progresista para que nuestras comunidades no sigan criminalizadas”, agregó Bisono.

La trascendencia a nivel nacional

Cabán se postuló con respaldo del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York, los Socialistas Demócratas de América y Real Justice PAC, la abogada en sus propuestas se comprometió a tomar medidas enérgicas contra los delitos corporativos, perseguir los abusos de los propietarios de vivienda, trabajar para cerrar la prisión de Rikers Island y eliminar la fianza en efectivo para todos los delitos.

“Esta noche siento que podré dormir tranquila al saber que nuestras comunidades estarán recibiendo apoyo para salir adelante. Que dejarán de vernos como criminales y nuestra humanidad será restaurada. Ahora me veo reflejada en un sistema que nos ha dicho ‘ustedes no pueden y no podrán’, estoy orgullosa de lo que logramos con amor, pasión y sudor”, dijo entre tanto Marilyn Mendoza, otra organizadora de Make the Road Action.

El resultado definitivo se vislumbra que ratificará el triunfo de Tiffany Cabán, lo cual sienta un precedente histórico en Queens y en la ciudad de Nueva York.

La Fiscalía del Distrito de Queens, es una de las jurisdicciones más grandes del país. El condado tiene una población de casi 2.4 millones, mucho más que algunos estados del país. En perspectiva, pocos fiscales tienen el potencial que el Fiscal del Distrito de Queens, de allí la importancia de la victoria de Cabán, en cuyas manos estará sentar jurisprudencia de las que tendrán que tomar nota otros fiscales a nivel nacional