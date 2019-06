Spiritú presenta su caja de verano

La artista puertorriqueña Barbie Brignoni fue la encargada del diseño

La artista puertorriqueña Barbie Brignoni fue la encargada de diseñar la caja Spiritú para el verano 2019, la cual contiene una combinación de productos de belleza y estilo de vida cuidadosamente seleccionados así como artesanías y colaboraciones exclusivas con emprendedoras latinas.

El diseño de Brignoni es un autorretrato y representa a la artista como una mujer orgullosa del Caribe.

“Spiritú es una comunidad de mujeres apoyando a mujeres,” afirma Davina Ferreira, líder de contenido y colaboraciones en Latinoamérica. “La plataforma ofrece a nuestra comunidad bajos precios y acceso a marcas reconocidas mientras recalca las historias de un increíble grupo de emprendedoras y creadoras latinas, otorgándoles un espacio donde pueden mostrar y vender sus productos.”

En esta oportunidad, entre los productos de la caja, destaca el bolso artesanal Malinalli Art You Can Wear. Este colorido bolso fue hecho a mano por una familia de artesanos en Chiapas, México y traído a los Estados Unidos por Malinalli Art you Can Wear, una marca con sede en Los Ángeles fundada por la empresaria mexicana Virdiana Odriozola.

También contiene una vela Daniel Stone x Spiritú de Edición Limitada, creada especialmente para Spiritú de manera ecológicamente responsable. La artista Anna Alvarado diseñó la hermosa etiqueta que se inspiró en la singularidad de las mujeres y las flores: adaptables y siempre floreciendo. Asimismo, trae un sostenedor de Vela de Ágate Natural Brasileña, en forma de rodajas finas para revelar un brillante patrón cristalino que se combierte en el soporte perfecto para la vela de edición limitada de Daniel Stone.

Entre los productos de belleza están el Murad Refreshing Cleanser, un limpiador espumoso con ingredientes como el extracto de pepino y el jengibre blanco hawaiano; el delineador para los ojos Pretty Easy(TM) Liquid Eyelining Pen de Clinique; y el Dove Body Wash Mousse, el primer mousse de lavado corporal de la marca cuenta con una espuma cremosa para limpiar y nutrir instantáneamente la piel.

Cuatro veces al año, Spiritú entrega a sus miembros una caja elaborada especialmente para ellas, llena de productos de belleza y estilo de vida valorados en más de $100 dólares por solo $39.99 cada estación. Visite myspiritu.com para más información.