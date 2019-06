Gobierno de AMLO lo despidió; no encontró trabajo en México y migró a Estados Unidos

Juan Carlos Martínez era directivo, ahora es constructor en Los Ángeles

Juan Carlos Martínez era director de área en la Secretaría de la Función Pública, pero a la llegada de la nueva Administración le informaron que sus servicios ya no eran requeridos.

“Con mentiras dijeron que yo estaba renunciando, pero al final sí me dieron mi cheque”, indicó.

Decepcionado por el trato de la nueva Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por quien votó el 1 de julio, Martínez se fue a Los Ángeles a iniciar una nueva vida trabajando en la industria de la construcción.

“Hay mucha desigualdad en nuestro país y mucha corrupción, voté por un cambio, pero el amiguismo y el compadrazgo siguen enraizados, querían mi plaza para que uno de los suyos la ocupara”, afirmó.

El 16 de junio, le entregaron un cheque de $237,000 pesos (unos $12,300 dólares) por 10 años de servicio en la Institución, y le hicieron firmar su renuncia como si él hubiera decidido irse de manera voluntaria.

“Ellos argumentan que fue por un asunto de economía, por este famoso 20 por ciento de recorte en las plazas, pero es mentira, porque mi plaza no fue recortada, mi plaza como tal fue transferida a la Secretaría de Hacienda”, dijo.”De hecho, al día siguiente que a mí me corren (22 de enero) la ocupó otra persona y fue transferida mi plaza ocupada por otra persona”.

Martínez era el encargado de procesar la información de Compranet, que es la plataforma del Gobierno federal a través de la cual se publicitan las compras públicas.

El 22 de enero, cuando llegó a su lugar de trabajo, se encontró con que la computadora y el teléfono que tenía bajo su resguardo no estaban, y un policía le dijo que ya no podía permanecer en esa área y debía presentarse en Recursos Humanos.

“La directora de Recursos Humanos se aventó la puntada de decirme: ‘híjole, discúlpame, regálame tu renuncia y te prometo que te pago la quincena completa’. ‘Ufff, qué gran favor me hace’, le dije, ‘esto no es así’ y me fui”, recordó.

Buscó empleo en el país pero no encontró, por lo que decidió migrar a Estados Unidos, donde trabaja en la colocación de vigas y estructuras”.

“Estamos tan acostumbrados de siempre favorecer al amigo, más que favorecer a la Institución, mi plaza la querían para un amigo, de eso no tengo duda”, señaló.