Servicios funerales de Luis “Lou” Álvarez se desarrollan durante este martes y miércoles

El alcalde Bill de Blasio anunció que el ex rescatista será honrado con la Llave de la Ciudad

Luego de que la familia de Luis “Lou” Álvarez (53) anunciará que el ex policía de Nueva York (NYPD) perdiera la batalla conta el cáncer de colon, durante el día de hoy se han desarrollado los servicios funerales en Towers Funeral Home en Oceanside.

Para el día de mañana miercoles se tiene previsto que se lleve a cabo un funeral abierto en la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Astoria. La familia del “Lou” ha solicitado que no sean llevada flores al funeral, por el contrario, han pedido que las personas hagan colaboracines a nombre del ex rescatista al St. Jude Children’s Research Hospital, Kids Need More y a FealGood Foundation.

Por otra parte, el alcalde de ciudad de Nueva York Bill de Blasio ha anunciado que el Luis Álvarez será honrado postmortem con la Llave de la Ciudad.

La autoridad local dijo a través de Twitter: “Esta ciudad nunca podrá pagar su deuda con el detective Lou Álvarez. Será mi honor premiarlo con un la Llave de la Ciudad postmortem como símbolo de nuestro profundo respeto y gratitud por su servicio y sacrificio”.

Vale la pena recordar que Luis Álvarez fue un detective de la policía local quien fue una de las primeras personas en responder en los ataquelles de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

En el año 2016, Álvarez fue diagnosticado con cáncer de color, la enfermedad fue desarrollada por la inhalación de gases y químicos que dejó el ataque terrorista. Luchando contra la enfermedad “Lou” tuvo que enfrentarse a 69 quimiterápias.

Recientemente, el ex funcionario policial apareció en el Congreso de Estados Unidos acompañado por el comediante Jon Stewart solicitando el restablecimiento del fondo de compensación a las víctimas de los ataques del 9/11.