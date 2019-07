Inquilinos de edificio en Hells Kitchen llevan más de un año sin gas

Más de 150 familias, muchas de ellas hispanas, han tenido que vivir una pesadilla por la falta del suministro del servicio y deberán esperar casi un año más para que se reestablezca

El sueño de muchos neoyorquinos es vivir en Manhattan. Y aunque estar a solo unos pasos de Times Square, los teatros de Broadway, el río Hudson y la zona de restaurantes de la Novena avenida pudiera resultar muy atractivo, muchos de los más de 500 inquilinos del edificio localizado en el 345 W de la calle 50, en Hells Kitchen, no piensan igual, por la pesadilla que están viviendo.

Desde el 4 de junio del 2018, ninguno de los 151 apartamentos que integran el complejo, conocido como Polyclinic Apartments, tiene suministro de gas, y según muchos moradores, han tenido que hacer malabares para cocinar. Sus bolsillos han sentido el impacto de la falta del servicio.

“Yo soy un hombre viejo y desde el año pasado no puedo prepararme ni una bebida caliente porque estoy sin gas y en esa cosita que nos dieron para poder cocinar, uno no puede hacer mucho”, comentó el peruano Ricardo Díaz, de 75 años, tras mostrar una estufa eléctrica miniatura, de dos puestos, que los dueños del edificio le entregaron a los inquilinos para que puedan cocinar. “Uno se queja y se queja y ellos no hacen nunca nada”, agrega el abuelito, residente del octavo piso, confesando que tras 20 años de vivir allí, ya está buscando otro lugar para mudarse.

Tres pisos más abajo, Mirian Natal, quien ha sido una de las principales líderes de inquilinos del edificio, comenta con frustración que desde que el gas dejó de funcionar, la calidad de vida del edificio ha cambiado.

“Primero dijeron que iban a cortar el as por tres días, luego que por una semana, luego que un mes y ya llevamos un año y tuvimos que llevarlos a la corte para que pudieran hacer algo”, comentó la dominicana, al tiempo que asegura que finalmente hace un par de días comenzaron las labores de restauración y cambio de tuberías para que vuelva el gas, pero el problema todavía está lejos de solucionarse.

“Nosotros no queremos hacerle daño al casero ni a nadie, solo queremos que nos reparen el gas y ya nos dijeron que el problema va a estar resuelto en marzo del otro año, o sea que la espera será larga”, agregó la madre de familia, quien vive allí desde el 2010.

Beneficiarios de sección 8

La semana pasada, los inquilinos del edificio, que tiene a residentes beneficiarios de sección 8, realizaron una protesta ante la Corte de Vivienda, exigiendo no solo que se cree un grupo de seguimiento para garantizar que se cumplan con las reparaciones a la mayor brevedad posible sino para que se responsabilice a los propietarios del edificio de los gastos que la falta de gas ha ocasionado entre los residentes.

Tras la audiencia, el tribunal ordenó que se ejecuten las obras de reparación, y el próximo 16 de julio deberán volver a la corte para evaluar los adelantos que se han logrado, explicaron líderes de la junta de inquilinos del edificio.

Un total de 40 inquilinos han presentado hasta el momento quejas formales ante organismos de vivienda.

Intentamos obtener un comentario de las compañías Winn Residential, que maneja el edificio y Standard Properties, que figura como propietaria, pero no fue posible.

Otro inquilino, quien aseguró llamarse “Charlie, a secas”, se mostró pesimista con los avances en los arreglos de las tuberías y aunque confesó que el problema de la falta de suministro de gas lo tiene “loco”, no culpa del todo a los dueños.

“Lo que pasa es que ellos aquí compraron este edificio hace como más de dos años, y lo que hicieron fue que compraron un muerto, porque esto acá tiene muchos daños. No solo es el gas, son las ventanas, los pisos, los techos, y aunque ya están haciendo trabajos en dos torres, para mí que de aquí a marzo vamos a seguir sin gas”, dijo el ecuatoriano.