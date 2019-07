Robbie Williams contrató guardaespaldas las 24 horas por miedo a los extraterrestres

Otra de las excentricidades del británico

No es ningún secreto que Robbie Williams es de los que opinan que no estamos solos en el universo, pero en su caso la posibilidad de que la verdad esté literalmente ahí fuera le causa verdadero terror.

A lo largo de su vida, el famoso cantante ha vivido situaciones extrañas y aparentemente inexplicables, incluido un encuentro con lo que parecía ser un platillo volador cuando se encontraba sobrio. Esas experiencias, que supondrían el sueño de cualquier aficionado a los fenómenos paranormales, han acabado por afectarle de tal manera que en su momento tuvo que reforzar las medidas de seguridad en torno a su hogar solo para poder conciliar el sueño.

“El motivo de que contratara guardaespaldas las 24 horas del día no fue precisamente mi integridad física. La pura verdad es que me daba miedo lo que sucedía a mi alrededor cuando estaba solo. Siempre me ha aterrado la idea de que pudieran intentar ponerse en contacto conmigo porque eso confirmaría su existencia y, por otra parte, si al final resultaba que eran imaginaciones mías, sería aún peor, porque entonces resultaría que todo estaba en mi cabeza. Y si me veía obligado a hablar de ello en voz alta, me sentiría más asustado de lo que ya lo estaba”, ha confesado a su paso por el podcast ‘Alien Nation’ presentado por Jo Wood.

Por supuesto, a la estrella de la música no se le escapa que su testimonio siempre será recibido con cierta incredulidad por algunos sectores del público y él mismo no descarta la posibilidad de que haya sufrido alucinaciones que explicarían esos avistamientos que creyó presenciar.

“Puede que sí que tenga una enfermedad mental. No sé, no creo que sea así, pero sentía la obligación de compartir mi historia con los escépticos”, ha concluido.