“Quiero ser otra”: Lyn May se hizo “arreglitos” para estar con su nuevo galán

Gastó más de 10,000 dólares

Ahora que la vedette Lyn May de 74 años está presumiendo por todo lo alto a su joven novio, el músico Marcus, descubrimos que previo al inicio de su relación, hace cuatro meses, la artista se hizo unos arreglitos en su rostro y cuerpo con valor de más de 200 mil pesos. Así lo dijo en exclusiva para Grupo Cantón el cirujano que la intervino, Dr. Gama Valdés:

“Lyn May anda con nuevo novio, yo no sabía el trasfondo, estuvo hace unas semanas en mi clínica, ella me dijo: ‘Quiero ser otra, quiero rejuvenecer, pero no me quiero operar’. Lyn estuvo ocho horas en la clínica, le hicimos varios tratamientos con valor de más de 200 mil pesos y es que venía con flacidez en los brazos y en las piernas”, contó.

El reconocido médico cirujano estético aplicó en la artista técnicas de cirugía de primer mundo: “La tuve conectada a las máquinas rusas durante ocho horas, con eso se le contrajo la piel en un 60% de como la llevaba; se le quitó la flacidez en las piernas y brazos. También le trabajamos las células madre en el rostro, le inyectamos su propia sangre en su cara, pero enriquecida con colágeno y células de músculo”, detalló.

La artista le compartió al doctor que muy pronto tenía que viajar para hacer un proyecto en donde iba a enseñar cuerpazo, por lo que el cirujano le planchó el abdomen: “Le hicimos un abdomen más marcado, se lo planchamos, la verdad quedó muy contenta. Ella es una vedette de todos los tiempos y con los arreglitos que le hicimos quedó espectacular”, dijo el cirujano de las estrellas.