Murió quemada novia comprometida para casarse, en accidente vial en Nueva York

Tres amigas viajaban en un vehículo que se salió de la vía, chocó y terminó en llamas

Rebecca Lynn Minunno, joven que estaba comprometida para casarse, fue identificada como una de las tres mujeres que murieron cuando el vehículo donde viajaban sufrió un terrible accidente en Long Island (NY).

Minunno, de 24 años, era la dueña de la camioneta donde viajaban, el único auto involucrado en la fatalidad. Dorien Lashea Brown (23) también murió, mientras la tercera víctima aún no ha sido identificada, reportó New York Post.

La policía dijo que las tres mujeres viajaban en un Jeep Liberty 2010 en Mount Sinai cuando el vehículo se desvió de la carretera y se estrelló contra un poste de servicios públicos, lo que provocó que se incendiara poco después de las 11 p.m. del lunes.

La conductora y las dos pasajeras fueron declaradas muertas en la escena. Robert Minunno, quien se identificó como el padre de Rebecca, dijo a Newsday que su hija era propietaria del auto pero que no iba al volante en el momento del accidente.

Un miembro retirado del FDNY que presenció el accidente intentó en vano salvar a las mujeres, dijo David Teufel, detective de la policía de Suffolk.

Las víctimas fueron descritas como “amigas fantásticas”, y la policía cree que se dirigían a la casa de un conocido.

“Tres amigas se fueron así, literalmente no puedo creerlo”, publicó Mike Clark en la página de Minunno en Facebook. “Las amo por siempre, gracias por ser siempre dulces y puras”.

La cuenta de Minunno indicó que estaba comprometida con Chad Dugan, quien publicó que “perdió a mi mejor amiga en todo el mundo”.

“No podía esperar hasta el día en que nos casáramos y tuviéramos hijos… teníamos un futuro tan brillante lleno de amor y recuerdos… no puedo manejar esto… no puedo. Me estoy ahogando en mis propios pensamientos”, escribió el desolado Dugan. “Desearía poder tomar tu lugar…. No te merecías esto…”, agregó en otra publicación.

Las circunstancias del trágico accidente siguen bajo investigación.

