Revelaron la conversación entre Beyoncé y Meghan Markle: derrochan amor

The Lion King (Aslan Kral) filminin Londra'da yapılan Avrupa galasına Beyonce ve Meghan Markle kuşaklaşması damga vurdu. Beyonce aynı zamanda, 9 haftalık olan oğulları Archie için Sussex dük ve düşesine annelik tavsiyeleri verdi. 💎 #duchessofsussex #meghanmarkle #beyonce #jayz #princeharry #thelionking #aslankral #aslan