‘La Migra’ intenta “hacer pesca”en NY pero no lo logra

Líderes comunitarios y políticos denunciaron al menos cuatro incursiones fallidas de ICE en Sunset Park y El Barrio, y aunque advierten que ha servido la educación en la comunidad también el temor es evidente

El fin de semana el miedo reinó entre la comunidad inmigrante de Sunset Park, en Brooklyn. La Administración Trump cumplió su amenaza de mandar agentes de ‘La Migra’ a detener a personas indocumentadas, y aunque tocaron en varias residencias y los vieron rondando por las calles del vecindario, los hombres de inmigración se fueron con las manos vacías.

Así lo aseguraron líderes comunitarios y vecinos, quienes advirtieron que aunque los operativos generaron temor evidente en la comunidad, también el plan de choque, a través de la educación sobre cómo actuar y los derechos que las personas indocumentadas tienen, rindió frutos.

“Los de ‘La Migra’ estuvieron por aquí el sábado, listos para pescar a ver qué agarraban, pero lo bueno es que como la comunidad se ha ido educando sobre no abrir las puertas, nadie les abrió y no les quedó de otra que irse. Pero no podemos bajar la guardia y descuidarnos”, aseguró el mexicano Juan Osorio, quien vive en Brooklyn hace 17 años y se enteró de la presencia de varios agentes rondando por la Quinta avenida. “De seguro van a seguir molestando. Nos toca estar abusados (alerta), pero no dejarnos llevar por el miedo”.

El reverendo Juan Carlos Ruíz, de la Coalición Nuevo Santuario, confirmó que en los casos reportados en Sunset Park, donde ICE llegó a golpear puertas, venían preguntando por gente que ni conocían las familias a las que se acercaron.

“ICE dice que viene por criminales, pero en realidad en sus listas no tienen nombres de criminales sino de gente que tal vez no asistió a una corte y le dictaron orden de deportación y muchos de ellos ni siquiera viven en las casas a los que están yendo a golpear”, dijo el activista, al tiempo que destacó que las acciones han generado trauma en muchos menores. “En esas casas a las que fueron había niños y aunque no los hayan agarrado, ese miedo, ese trauma queda para siempre. No podemos permitir que eso suceda, pero al mismo tiempo demostramos que cuando la gente sigue los consejos que les damos se puede proteger”.

Piden luchar contra el miedo

Guadalupe Ruíz, quien estaba este lunes junto a su pequeño nieto, aseguró que vio a los carros de ‘La Migra’ rondando por la Quinta avenida de Brooklyn y aunque no negó que el miedo se apoderó de él, dijo que los inmigrantes no pueden dejarse invadir por el temor.

“No niego que da miedo y que verlos tan cerca espanta, pero tenemos que seguir organizándonos y avisándonos para evitar que hagan lo que quieran y nos separen de nuestras familias”, dijo el mexicano.

Asimismo Felix Soriano, dueño del negocio El Rancho, de Sunset Park, mencionó que el domingo, unas horas después de que corrió como pólvora la noticia de la presencia fallida de ‘La Migra’ en el barrio, se notaron los efectos del miedo.

“Aquí siempre vienen mayormente mamás con sus hijos y paisanos a comprar y el domingo no vino ni la mitad de gente que siempre viene y fueron muy pocas las mamás que vi con sus hijos. Esto parecía un sitio fantasma”, aseguró el comerciante. “Incluso una niña que vino con su mamá estaba muy nerviosa y le decía a ella que se fueran rápido porque los podían agarrar. Es muy triste ver ese miedo y ese trauma que esas cosas generan en los niños”.

El asambleísta Félix Ortiz, quien estuvo repartiendo volantes informativos sobre los derechos de los inmigrantes ante eventuales redadas, calificó lo ocurrido el sábado como la prueba de fuego que evidenció que todas las semanas previas de educación comunitaria fueron efectivas.

“Si no se llevaron a nadie no fue porque no quisieron sino porque la gente se organizó. Hubo un vecino viendo que los de ICE estaban al frente de una casa y llamaron a avisar y luego nos informaron y pasamos la voz y nadie abrió puertas. Luego estuvieron roñando un poco por la Quinta avenida y al final se fueron a East Harlem a seguir allá, pero tampoco agarraron a nadie”, dijo el político destacando que los hechos ocurrieron en la calle 60 entre Sgunda y Tercera avenida, en la calle 56 entre tercera y cuarta y en la quinta avenida con 44.

Alcaldía confirma las redadas

Bitta Mostofi, comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía, aseguró que esa oficina confirmó que hubo tres intentos de operativos de ICE el sábado en Nueva York, pero ninguno el domingo, y advirtió que la Ciudad ha desplegado todo una iniciativa para evitar avances de ‘La Migra’.

“Estamos trabajando tanto en el terreno como con numerosos socios comunitarios para monitorear, compartir y responder a las actividades de ICE en los cinco condados a medida que se informan a través de múltiples líneas directas de respuesta rápida”, dijo la funcionaria. “Los miembros de nuestro personal se encuentran en vecindarios y en eventos comunitarios, lo que garantiza que los miembros de nuestra comunidad, independientemente de su estatus migratorio, conozcan sus derechos y protecciones conforme a la ley. Frente a las incesantes redadas que desgarrarían a las familias, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de apoyar y defender a las comunidades inmigrantes”.

El alcalde Bill de Blasio calificó las amenazas de Trump como una estrategia para ganar votantes de cara a su reelección, y puso de manifiesto que no ha habido detenciones de inmigrantes en la Gran Manzana en las instancias en las que ICE hizo presencia.

“Hace unas semanas el Presidente de los Estados Unidos dijo que iba a deportar literalmente a todas las personas indocumentadas y que iba a comenzar una redada masiva de inmediato y eso no sucedió. No sé lo que está sucediendo en otras ciudades, no sé lo que están escuchando. Sé que esto no se trata de la seguridad de la gente de este país y no se trata de hacer cumplir la ley. Este es un acto político de este presidente”, dijo el mandatario local. “Él ha politizado una agencia gubernamental para ayudarlo a ganar la reelección. Eso es lo que está sucediendo ahora y él está avivando el miedo y está tratando de enfrentar a los inmigrantes con los ciudadanos de una manera muy, muy cínica. Pero luego, cuando llega el momento de la verdad, de repente todo es temor a la acción. Entonces, espero que no haya acción porque creo que es un esfuerzo horrible, pero en este momento no hay nada”.

Piden mantenerse alerta

Su Patel, de la organización New York Immigration Coalition advirtió que aunque ICE no logró detener a ninguna persona, es necesario estar alerta, y destacó que el miedo ocasionado en la comunidad está haciendo daños en familias y niños.

“La amenaza está lejos de terminar, pero Nueva York debe continuar levantándose y defendiéndose. Si bien las acciones dirigidas de ICE contra las comunidades de inmigrantes de Nueva York no se materializaron, esta táctica de intimidación cruel llevó a los niños y sus familias a las sombras, y quedó claro que la Administración Trump está dispuesta a hacer cualquier cosa a cualquier costo para obtener puntos políticos baratos”, manifestó la activista. “Por ahora, les recordamos a nuestros vecinos inmigrantes que mantengan sus puertas cerradas para ICE, que conozcan sus derechos y que se comuniquen con un abogado. Pero ahora más que nunca, Necesitamos que todos los neoyorquinos se levanten y luchen contra el esfuerzo de Trump de gobernar con crueldad”.

Hasan Shafiqullah, de la Unidad de Ley de Inmigración de The Legal Aid Society reiteró que en buena parte las acciones fallidas de ‘La Migra’ se debieron a la acción de las comunidades.

“Estamos agradecidos de que las redadas de ICE de este fin de semana no tuvieron éxito, debido en parte a los notables esfuerzos de los defensores de la ciudad de Nueva York para educar a las personas sobre sus derechos durante los encuentros con ICE. Sin embargo, nos mantenemos en alerta máxima ya que sabemos que esta Administración no se detendrá ante nada para llevar a cabo su agenda de deportación xenófoba”, comentó la defensora. “Continuaremos preparando y defendiendo fervientemente a los neoyorquinos para ayudar a garantizar que el esfuerzo incansable y odioso de ICE para separar por la fuerza a las familias no tenga éxito”.

Yatziri Tovar, de la organización Make the Road NY, manifestó que no hay información de operativos de ICE en las comunidades donde trabajan, y agregó que a manera de prevención, siguen adelante con la campaña de educación a los inmigrantes sobre sus derechos y la manera de reaccionar ante un eventual contacto con ‘la Migra’.

“Hoy seguimos atentos a cualquier potencial redada de ICE y continuamos compartiendo la información para que la gente conozca sus derechos, con nuestras familias, seres queridos y vecinos”, dijo la joven. “Seguimos siendo resistentes ante una administración de supremacía blanca que quiere borrarnos. Estamos aquí para quedarnos”.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, criticó la ofensiva de la Administración federal contra familias inmigrantes y no solo advirtió que seguirán luchando para frenar el impacto de las acciones de ‘la Migra’, sino que recordó que quienes son indocumentados tienen derechos que deben hacer valer.

“Estos son tiempos oscuros para nuestro país debido a las amenazas continuas contra los inmigrantes, pero quiero asegurarles que el Concejo Municipal está de su lado. Quiero recordarles a todos los neoyorquinos que tienen derechos legales si son abordados por ICE”, dijo el líder del organismo legislativo. “Nuestra ciudad sigue siendo un ejemplo de cómo enfrentar las políticas de odio y división. Seguiremos luchando contra cualquier política de inmigración antiamericana, racista y terrible”.

Ruedan los rumores entre inmigrantes

Por otro lado, el Jackson Heights comenzaron a circular noticias falsas sobre la presencia de agentes de ICE en el tren 7, que fueron desmentidas al cierre de esta edición.

La oficina de ICE en Nueva York se defendió de las acusaciones y no solo manifestó que es falso que vayan a hacer presencia en trenes, sino que advirtieron que sus acciones son dirigidas a personas específicas y no al azar y negaron que estén haciendo redadas.

“No estamos haciendo paradas en ninguna estación de metro en la ciudad de Nueva York, incluida la línea 7. Hay que recordar que los agentes de ICE hacen esfuerzos de aplicación de la ley cada día con personas puntuales, no de manera aleatoria o encubierta”, aseguró Rachael Yong Yow, vocera de ICE NY, explicando que el 90% de las personas arrestadas el año pasado tenían condenas criminales o eran fugitivos de ICE. “Tampoco los oficiales de ICE en Nueva York realizan redadas, como muchos sugieren, ese término es equivocado”.

Asimismo, la funcionaria destacó que debido a la seguridad y protección del personal de Inmigración, esa agencia no ofrecerá detalles específicos relacionados con las operaciones de cumplimiento de la ley y manifestó que ICE prioriza el arresto y la remoción de extranjeros que se encuentran “ilegalmente en el país” que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza. “Sin embargo, todas las personas que violen las leyes de inmigración pueden estar sujetas a arresto por inmigración, detención y, si se encuentran removibles por orden final, la expulsión de los Estados Unidos”.

Dónde pedir ayuda o denunciar presencia de agentes de ICE