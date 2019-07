VIDEO: Graba a su hija lamiendo un abatelenguas en el consultorio de un doctor; podría enfrentar 30 años de prisión

En la grabación se observa a la menor que coloca nuevamente el instrumento junto a otros que no estaban usados

Un video que podría ser divertido para algunas personas ha cambiado la vida de una mujer de 30 años que lo grabó y lo subió a sus redes sociales. El clip se hizo viral y ahora la mujer enfrenta las consecuencias.

Cori Ward grabó a su hija lamiendo un abatelenguas en el consultorio de un doctor y ahora podría enfrentar 30 años de prisión. En el video se observa a la menor cuando, después de lamer el palito de madera también conocido como bajalenguas o depresor lingual, lo regresa al frasco donde se encuentran otros que no han sido utilizados. En la pared, un letrero pide a los pacientes no tocar el material médico de ese consultorio del Centro Médico All About Kids & Families, en Jacksonville, Florida. Debajo del video, la mujer colocó la leyenda: “No me digas cómo vivir mi vida”.

Cuando el video se hizo viral, llegó a los ojos del médico que reconoció el lugar y la clínica pidió una investigación policial. Ward fue detenida por las autoridades acusada de manipular un producto de consumo sin tener en cuenta la posibilidad de muerte o lesiones corporales, un delito grave por el que podría ser condenada a 30 años de prisión y a pagar una multa de $10,000.

En entrevista con la televisión local de Jacksonville, la madre de cinco hijos aseguró que todos los abatelenguas fueron tirados después, aunque eso no se ve en el video, y que ahora teme por la vida de sus hijos porque ha recibido amenazas. “Sé lo que es tener que preocuparse por la salud y las cosas de los hijos. Nunca pondría en riesgo al hijo de otra persona”, dijo entre lágrimas.

La saliva puede contener virus que causan diferentes enfermedades, como resfriados, gripe, mono y estreptococos, y que pueden contagiarse a otras personas.

En las últimas semanas, los casos de personas aprehendidas por lamer helados en el supermercado han ocupado una gran parte de la atención mediática. Una adolescente en Texas fue detenida por lamer un helado en Walmart y volverlo a colocar en el congelador. Un hombre el Louisiana fue detenido al hacer lo mismo en una tienda y, al parecer, se ha convertido en un reto viral de las redes sociales.

