Chiquis Rivera abre su corazón y cuenta cómo vivió, en realidad, el día de su boda

La hija de Jenni Rivera habla de los nervios que vivió camino a la iglesia, de las lágrimas que derramó al recordar a su mamá y de que bailó hasta las dos de la mañana

Chiquis Rivera conversó en exclusiva con La Opinión y habló a detalle del día de su boda con Lorenzo Méndez, la cual se vio empeñada a la vista del público, debido al escándalo que se vivió con la cobertura que le dieron los medios de comunicación. Pero pese al caos que sucedió entorno a su enlace nupcial Chiquis asegura que ella logró disfrutar de su gran día, porque después de entrar a la iglesia se desconectó por completo del teléfono, del mundo del Internet y las redes sociales.

“Te prometo que me divertí tanto, que recuerdo todos los días ese día, y recuerdo, y me gustaría regresar“, dijo una soñadora Chiquis Rivera.

La joven cantante también explica que antes de entrar a la iglesia iba realmente muy nerviosa por muchas razones. Una de ellas los medios de comunicación y la gente, pero también afirmó que otra de las razones involucraba a su familia. “Han pasado cositas en la familia y pensaba ‘esta persona no pudo venir, o esta persona no llegó, o mi mamá no está’… Entonces yo ya estaba muy nerviosa, y luego pasaron todas estas cosas afuera de la iglesia”.

Chiquis cuenta que al entrar a la iglesia y pese a las lágrimas que derramó ante lo que expresó antes, sintió mucha paz, y aseguró una vez camino al altar ella ya no se enteró de nada más.

“Yo me estaba casando, y en la iglesia se sentía una paz tan hermosa; me fui a la fiesta y nos divertimos hasta las dos y media de la mañana“, contó Chiquis, quien también recalcó que fue consciente de todo lo que pasó, del escándalo, hasta el lunes.

La cantante cuenta que el domingo estuvo con su nueva familia y se mantuvo desconectada de las redes sociales. Sin embargo explica que el domingo por la noche ya se iba haciendo una idea de todo lo que había pasado porque vio las redes sociales. Pero también agradece que se dio cuenta de la magnitud de todo hasta después, porque ese simple hecho, el no saber lo que estaba pasando, le permitió disfrutar de su boda.

Sobre el caos ella explica que eso se vivió, explica que éste fue afuera, y que dentro de su boda y en su fiesta nada de esto pasó.

Chiquis sabe que su amiga Becky G quiso ir a la boda y que no pudo asistir por trabajo, pero contó que el resto de su familia, invitada a la boda, gozaron con ella y estuvieron bailando toda la noche, según explicó.

Su nueva canción “Anímate y Verás” también sonó en su fiesta, Chiquis cuenta que Lorenzo está tan orgulloso de la canción y del trabajo de su ahora esposa que él mismo la promocionó, y hasta la tocó dos veces en la boda.

Chiquis viendo con más calma todo lo que pasó reflexiona que tal vez debería de haber salido a saludar a la gente y a los medios, pero también explica que en ese momento ella sólo estaba disfrutando su boda, su día y su felicidad en compañía de su familia y sus amigos más queridos.