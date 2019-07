‘La Migra’ hace ocho operativos pequeños sin detenciones en la Gran Manzana

Activistas y líderes comunitarios alerta que los agentes de ICE usas tácticas de confusión para que los inmigrantes abran las puertas

Hasta ahora, un total de ocho acciones de ‘La Migra’ se han registrado en los últimos cinco días en la Gran Manzana, todas confirmadas por la Oficina de Asuntos Migratorios de la Alcaldía (MOIA). ¿El resultado?, ningún detenido ¿La razón? Muchos factores lo asocian con el hecho de que como ‘ciudad santuario‘, se ha garantizado protección e información a las comunidades, pero también a que nunca se concretaron redadas masivas como se anunció la semana pasada, solo visitas.

Aunque el presidente Donald Trump aseguró que las redadas realizadas desde el fin de semana, fueron “muy exitosas”, esos operativos no han sido reportados en la ciudad de Nueva York, en donde se han documentado solo acciones de más bajo perfil como visitas a casas particulares que –hasta este jueves – no habían concluido en la captura de ningún inmigrante para su deportación.

Y sobre estos intentos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de detener a indocumentados en la Gran Manzana, el alcalde Bill di Blasio confirmó que se registraron “ocho hechos creíbles, cuatro el sábado, tres el martes, uno el miércoles. Cuatro de ellos en Sunset Park, uno en Harlem, uno en Miwood, uno en Far Rockaway y uno en Bay Ridge, sin ninguna detención”.

Bitta Mostofi, comisionada de (MOIA), dijo a El Diario que “estamos trabajando con numerosos enlaces comunitarios para monitorear, compartir y responder a las actividades de ICE en los cinco condados, a través de líneas directas de respuesta rápida“.

Agregó que equipos de la Alcaldía se encuentran en vecindarios y realizando eventos comunitarios, lo que garantiza que la comunidad, independientemente de su estatus migratorio, conozca sus derechos y protecciones conforme a la ley.

“Es posible que haya otros incidentes, pero continuaremos comunicando actualizaciones sobre informes creíbles, basados en las informaciones de testigos presenciales que tienen contacto con el personal de MOIA“, especificó Mostofi.

En rueda de prensa, De Blasio dejó claro que a su juicio el tema de las supuestas redadas masivas es solo parte de un juego político de Trump.

“Primero anunció que iban a deportar a 11 millones de inmigrantes. No hicieron nada. Después que iban a detener a 2,000 personas el pasado fin de semana. En Nueva York, tienen solo intentos fallidos durante cinco días. No le creo una sola palabra, pero de todos modos seguimos alertas en nuestras comunidades”, indicó el mandatario.

Denuncian táctica de ICE para confundir

Precisamente en Sunset Park, en donde se han detectado cerca del 50% de los informes creíbles de actuaciones de ‘La Migra‘, líderes comunitarios como el mexicano Jorge Muñíz, narraron que esta semana “ha sido muy agitada” en ese vecindario del este de Brooklyn, en donde reside una gran comunidad de hispanos, especialmente mexicanos.

“Tenemos aquí cuatro casos confirmados y documentados. Estamos viendo que cuando la gente conoce sus derechos, simplemente no abre la puerta, aunque migración use tácticas para confundir y obligar a que le den acceso, como por ejemplo diciendo: no lo estamos buscando a usted”, reseñó Muñíz.

El activista agregó que se han difundido, especialmente en las redes sociales, algunos reportes falsos de la presencia de ICE.

“Lo que pasa es que la gente está tan temerosa que ve un funcionario de la Policía de Nueva York o estatal y piensa que son del ICE, pero no se han realizado redadas como tal, sino visitas”, aclaró.

Funciona la ‘ciudad santuario’

Asimismo, Carlos Menchaca, presidente del Comité de Inmigración del Concejo Municipal indicó que una de las razones por la que no se ha podido realizar ningún arresto hasta el momento, es porque las agencias gubernamentales de la Gran Manzana, no pueden cooperar o compartir información con ICE, incluída la Policía.

“Los tribunales están desmantelando poco a poco esta máquina de deportación, el Congreso finalmente está destacando los abusos que ocurren en las detenciones de ICE. Y el pueblo estadounidense se está uniendo como nunca antes para luchar contra esta crueldad”, asegura el concejal.

Entre tanto, el presidente del Concejo Municipal Corey Jhonson, también valoró la posición de Nueva York, como como ‘ciudad santuario’: hemos trabajado para que las leyes locales frenen el intento por destrozar a nuestras familias y comunidades.

La Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYCI), una de las organización que en las últimas semanas se ha mantenido alerta y en constante monitoreo de las acciones de ICE, confirmó que hasta este jueves “no existe ningún informe, ni reporte serio, sobre detenciones en ninguno de los cinco condados”, dijo Lovely Tejada, gerente de participación comunitaria de esta organización.

Steve Choi, director Ejecutivo de NYCI, interpretó que estos anuncios de redadas masivas que no se han materializado, se produce “en un momento en que el Gobierno federal, ya ha extendido las capacidades de nuestro sistema de inmigración hasta sus límites, llenando los centros de detención más allá de su capacidad y superando el presupuesto”.

En localidades del norte del estado de Nueva York, especialmente en comunidades rurales, en donde la expectativa eran redadas en centros de producción agrícola, activistas como Diana López de la organización Nadie se va de Midhudson, aseguró que no existe inventario de ningún detenido, aunque sí el “ICE ha estado rondando, pero la gente no abre las puertas”.

Para buscar ayuda y reportar acciones de ICE:



MOIA recibe los informes de los residentes de los cinco condados, a través de varios canales en línea, incluyendo organizaciones y grupos comunitarios, además mediante la comunicación enviada directamente a este correo electrónico: reportraids@moia.nyc.gov

La ayuda legal gratuita financiada por la Ciudad está disponible a través de ActionNYC llamando a la línea directa al 1-800-354-0365 o llamando al 311 y diciendo “ActionNYC”. El servicio está abierto de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.

o llamando al y diciendo “ActionNYC”. El servicio está abierto de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. MOIA ha desarrollado materiales y recursos en varios idiomas para conocer sus derechos, en un encuentro con las autoridades federales de inmigración. Se pueden encontrar aquí: http://nyc.gov/KnowYourRights

Radiografía de acciones del ICE en NYC:

De los informes recibidos por la Oficina de Asuntos Migratorios de la Alcaldía, calificados como “absolutamente creíbles” entre el 13 y el 17 de julio se detalla: