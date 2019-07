Letras: El misterio del artículo

Ahora se encuentra dentro de otra clasificación que es el determinante.

Mi amigo: ¡Oye Jorge! ¿Qué pasó con el artículo?

Yo: No he leído el periódico todavía. ¿De qué artículo me hablas?

Mi amigo: ¡Ja ja! No te hablo de las noticias. ¿No es que colaboras con el Diccionario y la Gramática?

Yo: Así es.

Mi amigo: Pues acabo de abrir un libro nuevo de gramática y veo que entre las clases de palabras están el verbo, el sustantivo, el adjetivo, etcétera, ¡pero no el artículo! ¿Qué le pasó?

Yo: Historia antigua. Te confieso que cuando yo era chico, el artículo también aparecía como las que dices, pero ya no.

Mi amigo: ¿Y qué pasa? ¿Desapareció?

Yo: No te alarmes. Todavía está en la gramática. Pero ahora lo encontrarás dentro de otra clasificación _nueva para nosotros los que ya llevamos unos cuantos años encima_ que es el determinante.

Mi amigo: ¡Mucho gusto! ¿Y qué es eso?

Yo: Es una categoría gramatical o clase de palabras, o sea, grandes conjuntos definidos por sus propiedades: sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción, interjección… y tu determinante.

Mi amigo: Déjame que me fije en el Diccionario de la Real Academia en http://www.rae.es A ver— dice del determinante “Clase de palabras cuyos elementos determinan al sustantivo o al grupo nominal y se sitúan generalmente en posición prenominal”… No entiendo nada.

Yo: Quiere decir que los determinantes que tanto te asustan se colocan antes del nombre común para hacer referencia a una realidad de-ter-mi-na-da.

Mi amigo: ¡Ejemplos!

Yo: Este libro, Nuestros amigos del barrio, Alguna muchacha… y también el libro, la mesa, las sillas… y allí tienes a tu artículo.

Mi amigo: ¿Entonces el artículo está dentro del determinante?

Yo: Sí, y no solamente el artículo. También los demostrativos (Este libro) y los posesivos (Mi libro). Y según algunos gramáticos (entre ellos quienes hemos colaborado con las obras académicas), también entrarían en los determinantes algunos interrogativos (¿Qué lectura te gusta?), exclamativos (¡Qué bien juega Messi!), relativos (el cual escritor), cuantificadores (muchos goles).

Mi amigo: Bueno, el artículo quedó chiquito.

Yo: Pero cumplidor… Solo recuerda que el determinante es una categoría gramatical o clase de palabras, mientras que el artículo es simplemente una clase gramatical.

Jorge Ignacio Covarrubias es secretario general de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE).