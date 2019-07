Horóscopo de la amistad: Qué da y qué pide cada signo del zodiaco para este fin de semana

Virgo de ti los astros dicen: "La delicadeza natural de la energía de virgo hace que estos seres en cada relación de amistad se expresen sin exageraciones y sin exabrupto"

Los Aries no se detienen frente a nada a la hora de defender a sus amigos. Estos seres calientes y leales no tienen filtro a la hora de mostrar sus emociones, pero no toleran dependencias ni controles. Y aunque muchas veces rivalizan y se irritan, no son rencorosos. Apuestan a la amistad por sobre todas las cosas y a cambio esperan la misma valentía y la misma claridad. La frase perfecta para ellos en la amistad es “a todos por igual” .

Esta energía temperamental, magnética y deseante funda relaciones de amistad muy consistentes que aseguren bienestar, nada de cambios y una duración que resista el paso de todos los tiempos. No toleran ambigüedades ni distancias. Son tan intensos como celosos con aquellos que quieren, al punto de generar algunas veces emociones casi arrasadoras. Se anclan firmemente en sus afectos, les encanta agasajar a sus amigos, darles regalos y, a cambio, piden que no existan distancias ni secretos.

Géminis busca experimentar libertad y juego. Prefieren en la amistad cierta levedad y emociones transitorias antes que una intensidad que los deje atrapados sin salida. Aman las palabras, comunican lo que sienten y se abren a una celebración constante siempre que sea sin rollos. Se fascinan con la complicidad con amigos con quienes son amplios, estimulantes y de corazón abierto. A cambio, piden inteligencia y puertas abiertas para entrar y salir cuando sea necesario sin cuestionamientos.

Estos seres nutritivos hacen una cantidad enorme de consideraciones antes de abrirse francamente a la amistad, pero cuando logran salir del miedo y confían, sale de ellos un chorro de energía de amor ilimitado que contrarresta hasta la carencia más absoluta. Establecen lazos de amistad donde existe una buena cuota de dependencia y de celos pero el cuidado que son capaces de dar no tiene parangón con ningún otro signo zodiacal. ¿Qué piden a cambio? ¡No ser abandonados!

A Leo le encanta tener una buena tripulación de seguidores. Sus amigos son fundamentales para estos humanos que necesitan la mirada del otro para saber quienes son ellos mismos. Ocupan un rol casi paternal y absolutamente imprescindible con cada amigo/a por quienes son capaces de jugarse el todo por el todo. Eso sí, no se conforman con poco, son muy selectivos a la hora de ver en quien depositar su corazón y su amistad. A cambio piden la condición de ser los únicos y, por supuesto, ¡los más importantes!

La delicadeza natural de la energía de virgo hace que estos seres en cada relación de amistad se expresen sin exageraciones y sin exabruptos. Ellos no soportan ni aceptan vulgaridades, indiscreciones, descontroles. Con su serenidad misteriosa y conociendo al detalle lo que cada amigo necesita esta energía crea una profundidad emocional maravillosa. No buscan ser retribuidos, no piden nada a cambio, ellos generan un amor calmo y tranquilo y a la vez tan grande y sin miramientos.

Siempre que le sea posible libra evita el enfrentamiento y los temas escabrosos para no generar confrontaciones. Saben como crear situaciones armoniosas entre amigos, incluso saben como emparchar complicaciones y lograr el equilibrio perfecto entre relaciones opuestas que tienen intereses absolutamente diferentes. Su naturaleza está hecha para vincularse. A cambio piden a sus amigos no ser ignorados.

A Escorpio ¡más vale tenerlo de amigo! No le ponen freno a la intensidad ni en el amor ni en la pelea. Seducen con su instinto visceral, con su inteligencia y con sus poderes hipnóticos. Ellos seducen y deleitan y hacen que los elijamos mas allá de todo, aunque a veces nos hagan perder los estribos. Se saben poderosos, no ceden su cetro ni con amigos ni con nadie, incluso aunque estén distraídos. Eso sí, son capaces de poner el corazón y de dar todo, y ¿qué piden a cambio? ¡También todo!

Estos hombres y mujeres aportan amplitud y un torrente de energía vital tan estimulante y tan infinito que es maravilloso tenerlos cerca nuestro. Estar con amigos sagitario garantiza aventuras nunca aburridas, un buen humor indiscutible y un optimismo que levanta hasta a los mas deprimidos. Pero tenés que bancarte su fanática forma de intentar convencerte de que ellos tienen la posta de todo!. Esperan a cambio justamente que sigamos sus designios, su camino, ¡sus verdades!

Esta energía sólida y serena que se ancla en la tierra, da seguridad a sus amigos, ofrece confianza y garantiza ofrecerte todo lo que necesitás sin bullicios y hasta con cierta aparente frialdad. No son muy afectos a mostrar lo que sienten y no se te acercan demasiado ni te dan demasiados abrazos pero tiran hilos invisibles de un amor que no se doblega ante nada. Son amigos leales, resistentes al mal tiempo y a todo. A cambio, piden que adivines cuánto necesitan que los necesites.

Los acuario saben como juntar energías distintas en un mismo evento sin que nada estalle y se abocan a la tarea de alimentar la amistad por sobre todas las cosas. Ellos se centran en el aquí y el ahora. No se quedan demasiado tiempo en el mismo lugar ni en la misma relación pero cuando contactan lo hacen de manera intensa y transpersonal, es decir atravesando todas las distancias. A cambio, piden que los dejen ser genuinos y libres para poder volar siempre en equipo pero sin dependencias.

Piscis va hacia la unidad de todo lo que existe. Su energía es acuosa, oceánica, inclusiva. ¿Cómo son con sus amigos?: totales, generosos, de corazón abierto y de una comprensión de lo que le pasa al otro gigante, profunda, sanadora. Tanto se funden en los demás con su energía esponjosa que muchas veces se confunden y se pierden. Tienen una piel muy finita que los separa del afuera. Estos seres luminosos esperan de sus amigos la misma inagotable e indisoluble unión que ellos dan.

Por: Ana Bilsky