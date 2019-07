VIDEO: Exsicario del Cártel del Noreste revela el infierno que vivió

#OJO #Mtyfollow

Circula en #RS un vídeo de un presunto ex integrante del CDN

"Era gente del tory del CDN en NL ahí no me daban de comer y me pagaban medio cheque apesar que pagan bien poquito y siempre me tableaban por todo por eso decidí salirme de las filas cartel del noreste" pic.twitter.com/qsw5tUSJjt

— La Voz Del Pueblo (Oficial) (@LPueblo2) July 16, 2019