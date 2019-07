Abogados se reúnen para evaluar juicio político contra Ricardo Rosselló

Fueron escogidos por el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico

El grupo de juristas escogidos por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, para llevar a cabo un análisis legal que determine la posible comisión de delitos en el chat que tiene bajo fuego al gobernador Ricardo Rossello se reunió este domingo por primera vez.

Una fuente de Primera Hora que pidió se mantuviera el anonimato confirmó el encuentro entre Francisco Reyes, Luis Enrique Rodríguez y José Enrique Colón Santana quienes son los encargados de evaluar el escansaloso chat de Telegram y determinar si hay delitos en el mismo para un posible residenciamiento contra el gobernador.

El grupo planea continuar sus trabajos mañana y tener listas sus conclusiones lo antes posible, agregó la fuente.

El líder cameral habló de un plazo de 10 días para que los juristas hicieran el importante trabajo.

“Si el informe me recomienda iniciar el proceso, no me va a temblar el pulso para iniciar el proceso”, expresó Méndez.