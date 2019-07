El bochornoso chat de Ricardo Rosselló en la voz de mujeres puertorriqueñas

En una lectura dramática, 13 actrices le dan voz a los ofensivos comentarios del gobernador a modo de protesta

PUERTO RICO -En una lectura dramática que dura poco más de tres minutos, 13 actrices le dan voz a los comentarios sexistas, machistas, homofóbicos y burlones del conocido chat que involucra al gobernador Ricardo Rosselló, y a 11 de sus asesores más allegados.

La lectura fílmica dramática, cuyo concepto y dirección estuvo a cargo de Natalie Droz y la dirección fotográfica y edición en manos de Edmoud Morales, presenta en blanco y negro a las mujeres sentadas en las butacas de un teatro. Éstas, con celulares en mano, leen extractos de la conversación del chat de Telegram que ha trastocado la fibra del País.

Precisamente, el objetivo de la directora Natalie Droz fue darle voz a las palabras.

“Me surgió el pensamiento de desde qué otra trinchera nosotros podíamos también usar una voz diferente. Le dije a Edmoud Morales, ‘me encantaría agarrar pedazos del chat y hacer una lectura dramática fílmica, donde pueda ver esa voz dramática que hay detrás de todo lo que se lee ahí’. Vemos estos 12 macharranes que están comunicándose a consciencia y decidimos hacerlo con actrices para verlo desde el punto de vista femenino también”, explicó Droz.

El elenco de la producción, titulada “El chat”, lo componen Liza Lugo, Joealis Filippetti, Aidita Encarnación, Yamaris Latorre, Cristina Soler, Cristina Sesto, Eyra Agüero, María F. Bertolez, Edna Lee Figueroa, Kate Gameiro, Isa Noriega, Leslie Van Zandt y Mariangelie Vélez.

La filmación se llevó a cabo el pasado sábado y el mismo día lograron la edición y el producto final de la pieza, la cual, según su directora, fue un trabajo muy emotivo para todo el elenco.

“Fue una filmación bastante emotiva porque tuve actrices que habían líneas que no les salían porque no tenían el corazón pa’ decirlas. Antes de las líneas empezaron a llorar, durante la lectura también. Les dije ‘no leamos estas líneas como lo que nosotros asumimos que es la interpretación de lo que ellos están escribiendo, leamóslas como nosotros nos sentimos cuando las leímos’. En este País todos tenemos un coraje porque cada cual tiene una interpretación de lectura individual. Por eso en el vídeo hay cosas que son más serias, hay cosas más sarcásticas, cosas más de payasos. Porque al final no importa de la forma en que las leíste, el coraje es exactamente el mismo”, expuso la directora.

Una de las protagonistas de este vídeo lo es la actriz Joealis Filippetti, quien tiene a su cargo una de las expresiones más dramáticas, donde se hace alusión a los cadáveres del huracán María. En su interpretación se le vio quebrantada y aceptó que se debe a su alto grado de sensibilidad y a la crudeza de las palabras expuestas en ese fragmento del chat.

“Como artista tengo los niveles de sensibilidad muy altos. A mí esto, aparte de que me ha dado mucha rabia e impotencia, me ha dado mucho sentimiento. Yo me la paso llorando cada vez que hablo del tema. Es una mezcla de sentimientos encontrados: rabia, impotencia, tristeza y decepción. Que se mofen de los muertos del huracán María… se nos ha tocado la fibra porque en el contexto histórico que nos ha tocado vivir este atropello de este gobierno es bien duro, porque nos cogió después del desastre que nos cambió a todos como pueblo, como País. El huracán María nos marcó a nivel emocional y psicológico, porque todos sufrimos. Por eso es que me conmueve muchísimo a la hora de leer esas líneas”, confesó.

Por su parte, la actriz Aidita Encarnación, a pesar de que tuvo a cargo el cierre del vídeo con una “memorable” frase del chat, coincide con Filippetti en que lo más fuerte del contenido del chat fue el comentario alusivo a los cadáveres.

“A mí me tocó la última frase: ‘cogemos de pend… hasta los nuestros’. El mensaje de eso es sumamente importante. Pero a mí la que más hondo me caló fue la de los cadáveres para los cuervos, porque uno puede lidiar con muchas cosas, pero no hay forma de perdonar la falta de humanidad y más cuando es en contra de tu pueblo”, denunció Encarnación.

En el caso de Liza Lugo, otra de las actrices que toma parte en el vídeo, las palabras soeces que se comentaron en el chat y que ellas repiten en sus lecturas con gran entonación, no son lo más que le ha ofendido, sino los actos que aún se dilucida si son ilegales o no.

“No es lo que me ofende a mí como individuo, es lo que me ofende a mí como ciudadana, como pueblo: Que jueges con el dinero del País, que confabules, se conspires y que haya gente ahí que ni siquiera es funcionario público y está tomando decisiones y tiene información privilegiada. Esa parte de delito, la que todavía no se ha certificado, en mi opinión son delitos contra la sociedad aunque no lo sea jurídicamente. Eso es lo que más me ofende, por encima de las malas palabras. Me molesta la agresividad verbal, pero lo otro supera cualquier otra cosa y a mí me preocupa que la gente se olvide de eso”, sostuvo la también periodista.

Para el trío de actrices, la oportunidad de aportar a la lucha del País desde su trinchera representa su deber en un momento histórico único y esperan que el País continúe luchando con la seriedad que amerita.

“Cada cual debe aportar su granito de arena desde donde le sea posible. Nosotras que somos artistas creemos que las artes no son solo para entretener, son un espacio de poder, de cañón para crear consciencia. En este caso que estamos reclamando un gobierno limpio, que esté libre de corrupción, de atropellos, de abuso que por tantos años hemos tenido que soportar”, dijo Filippetti.

“Este es el primer paso para crear un Puerto Rico mejor, fuera del cliché y que de verdad demos un paso para construir el Puerto Rico que nos merecemos y que no se nos siga subestimando a los puertorriqueños a que no hacemos nada, a que no nos movemos. Sí respondemos, sí nos movemos, sí somos gente inteligente, sí trabajamos y nos rompemos el cuero todos los días por este País”, expuso Encarnación.

Mientras que Lugo instó a tomar con seriedad el reclamo, razón por la que dicen crearon el hashtag #Estonoesunchiste que acompaña el mencionado vídeo.

“Tenemos el hashtag #Esto no es un chiste, porque no es un chiste. Es doloroso y hay que tomarlo de manera seria. Esto hay que pelearlo, hay que combatirlo, hay que asumirlo. Hay que darle la seriedad que tiene y seguir andando. Porque no se acabó ahí. Estos no fueron los últimos arrestos”, concluyó la actriz.

(Por Cesiach López Maldonado / Para Primera Hora)