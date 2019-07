Los Trump harán su segunda Cena de Estado en septiembre

Barack Obama y su esposa, Michelle, ya habían realizado cinco eventos en el mismo periodo de gobierno

Melania y Donald Trump anunciaron el lunes que celebrarán su segunda Cena de Estado en septiembre, celebrando su tercer año en la Casa Blanca. Para ese momento, los Obama ya habían celebrado cinco.

La primera dama Melania Trump, a última hora de la tarde del lunes, no había tuiteado sobre el evento, pero el anuncio de la Casa Blanca decía: “El Presidente y la Primera Dama darán la bienvenida al Primer Ministro de Australia y a la señora Morrison a la Casa Blanca el 20 de septiembre de 2019 para una visita oficial, que incluirá una cena de estado”.

Se espera que Melania Trump, quien recibió algunas críticas sobre cómo planeó la primera Cena de Eestado para el presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, siga la tradición y se haga cargo de la segunda cena de estado también.

“La Primera Dama y su personal son responsables de la elaborada planificación de la ceremonia de la cena estatal”, afirma un artículo de la Asociación Histórica de la Casa Blanca. “Estas cenas formales implican la creación de invitaciones y listas de invitados, menús, flores, mesas, asientos y entretenimiento para la noche. La Primera Dama trabaja estrechamente con su secretaria social, el personal de la residencia ejecutiva y el Departamento de Estado para coordinar cada detalle. de este evento muy especial”.

“La visita celebrará la estrecha amistad y la historia compartida de nuestros dos países y reafirmará nuestra visión común para la paz mundial, la seguridad y la prosperidad”, indica la publicación de la Casa Blanca.

Melania Trump fue criticada en abril de 2018 por la corta lista de invitados de la primera Cena de Estado, que no incluía miembros demócratas del Congreso.

La entonces vocera de la primera dama, Stephanie Grisham, desmintió las posibles dudas sobre el éxito de Melania Trump en la planificación del evento.

“Probablemente no vamos a obtener el crédito que merecemos, pero sé que este equipo es excelente y ella sabe que este equipo es excelente”, dijo Grisham a The New York Times. “No hemos fallado, y ella no ha fallado”.