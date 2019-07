Estos son los videoclips más sensuales de Jennifer Lopez

Checa qué tanto ha cambiado el cuerpo de J.Lo a través de los años; para muchos ha mejorado

Jennifer Lopez llegó al medio siglo, sorprendiendo al mundo entero por su belleza y un cuerpo espectacular que luce ¡perfecto! Mira este repaso a sus videoclips más sensuales, que todos sus fanáticos le han agradecido.

If You Had My Love

Tras darse a conocer mundialmente con el rol estelar en la película “Selena” de 1997, Jennifer Lopez comenzó a trabajar en su primer álbum como cantante. Apoyada por Tommy Mottola (quien siempre vio en la artista potencial en esta faceta), su primer álbum On the 6 fue un éxito instantáneo, con el single “If you had my love” ocupando el número 1 del Hot 100 de Billboard durante cinco semanas en 1999.

Love Don’t Cost a Thing

El éxito de On the 6 provocó expectativa por la segunda producción de Jennifer, que llevó el título de J.Lo, que es como le gusta que le llamen. Y a partir de ahí toda la gente comenzó a referirse a la artista de esa forma. Cuando ese álbum ocupaba el número 1 en Estados Unidos, una de sus películas, “The wedding planner”, debutaba en el primer lugar de las taquillas.

Jenny From The Block

A lo largo de su extensa carrera Jennifer ha tenido varias parejas, pero sin duda una de las más polémicas fue la que formó con el actor y director Ben Affleck, quien fue acosado por los paparazzis durante su romance con J.Lo. Él aparece a lo largo de todo el video de “Jenny from the block”, que fue el hit de la cantante en 2002. El público pensaba que esa relación duraría mucho tiempo, pero no fue así.

On The Floor

Durante su matrimonio con el cantante Marc Anthony, Jennifer Lopez mantuvo un perfil bajo en su carrera musical, pero tras concluir esa relación regresó con nuevos bríos, orientada al estilo dance. “On the floor” (un track en el que participa Pitbull) fue su espectacular regreso.

Booty

Para 2014, Jennifer ya causaba asombro por lucir un cuerpo perfecto, y se encargó de lucirlo en el videoclip de “Booty”, uno de los sencillos de su álbum A.K.A.; en este tema lo acompaña la sexy rapper australiana Iggy Azalea, muy popular por entonces. No es de extrañar que el clip de “Booty” lleve hasta ahora más de 332 millones de vistas en YouTube.

Dinero

Desde hace cinco años Jennifer se ha dedicado a lanzar sencillos de forma aislada, lo cual combina con exitosas giras; y el año pasado volvió con “Dinero“, un track en el que presenta a DJ Khaled y Cardi B. El video de “Dinero” consiguió en 2018 dos nominaciones al premio MTV.

Medicine

Por supuesto, no podía faltar en este listado el más reciente hit de J.Lo, en el que destaca el rapper marroquí French Montana. En el video ella luce espectacular en varios atuendos en color blanco, por lo que después de hacer un breve repaso a sus mejores canciones y clips, sólo podemos decir: “¡Feliz cumpleaños, Jennifer Lopez!”

CNCO y Rosalía competirán contra Billie Eilish

Ana Bárbara confiesa quién es el amor de su vida