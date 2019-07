Clarissa Molina con un cuerpo de sirena en un entallado vestido amarillo

La dominicana sabe que "la de que amarillo se viste, en su belleza confía", y ella tiene curvas para sentirse así

Las curvas en Clarissa Molina son un deleite visual en este vestido amarillo. El cual destaca la estatura de la modelo y conductora de televisión, así como el color de su piel.

“La que de amarillo se viste, en su belleza confía”, dice el dicho y la dominicana lo sabe muy bien.

Pero de la fotografía no solo se puede hablar de su cuerpo de sirena y el color, también del peinado, el cual le inyecta mayor elegancia. Cabe mencionar que el vestido es de Admire By V LLC, mientras que los accesorios son de Eve’s Clothing And More, Inc.

La reportera de El Gordo y la Flaca ha demostrado que tiene un sentido de la moda digno de observar.