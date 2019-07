¡Confirmado! Así anunció Ana Patricia que deja ‘Despierta América’ para irse a ‘Enamorándonos’

"Es el momento de hacer un giro, voy de la mañana a la noche"

Tal como te contamos hace unos días en exclusiva, Ana Patricia Gámez sale de ‘Despierta América’ para dar un nuevo paso en su carrera y ser la presentadora del nuevo reality de la cadena hermana UniMás, ‘Enámorándonos’ y ella misma lo confirmó esta mañana.

Karla Martínez, quien además de ser una de las presentadoras de la ‘Casita Más Feliz de la Televisión Hispana’, es la cuñada de Ana Patricia -recordemos que esta última está casada con el hermano de la primera-, fue quien comenzó el gran anuncio del cambio, de cómo una vez más, el hogar de las mañanas ve crecer a un miembro de su familia y tomar vuelo hacia otro destino.

Tal como te lo anticipamos, Ana contó que se sintió muy emocionada con la idea de dar este paso en su carrera desde el mismo momento que la convocaron para hacer el casting.

“‘Despierta América’ es mi casa, me ha dado tanto, he vivido tantas experiencias aquí junto con ustedes nuestro público que me ha acompañado en mi crecimiento laboral, en mi crecimiento profesional, formando mi familia con Karlita que me ayudó un poco en eso. Es el momento de dar un giro de la la mañana a la noche”, explicó Ana Patricia visiblemente emocionada y rodeada de Karla, Raúl González, Satcha Pretto, Chef Yisus y Maity Interiano, quienes hasta el viernes serán sus compañeros.

Luego del anuncio le dieron la bienvenida a quien será el compañero de Ana todas las noches en ‘Enamorándonos’ a partir de septiembre, el presentador chileno Rafael Araneda, quien también confirmó lo que te contamos que este próximo viernes, ‘Despierta América’ despedirá a Gámez y le festejará su cumpleaños dentro del show.

Bajo la producción de Magda Rodríguez, creadora ‘Enamorándonos’ para TV Azteca, y actual productora ejecutiva de ‘Hoy’ en Televisa, el show pone al público en primera fila para observar cómo nace el amor entre 24 candidatos de todas las edades, de todo Estados Unidos y Puerto Rico.

Incluso, los televidentes en casa que buscan el amor pueden participar en el programa llamando por teléfono o a través de las redes sociales para la oportunidad de presentarse en directo desde el estudio a fin de conocer a su candidato preferido, con la esperanza de que haya chispa entre ellos.

El programa, que será en vivo e irá desde septiembre todas las noches por UniMás, seguirá a las parejas durante su relación y presentará los altibajos, giros y los mejores y peores momentos de las relaciones. Desde la primera cita hasta la primera discusión, la presentación a los padres, los rompimientos, los compromisos e incluso el matrimonio, el show lo mostrará todo.

