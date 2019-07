Save the Date: Fechas y horarios del clásico Barça-Madrid

Que nada se interponga para ver el clásico más seguido del mundo

El clásico más seguido del planeta tierra es el Barcelona – Real Madrid y a los que somos fanáticos del fútbol nos gusta organizarnos con tiempo para que nada se cruce en nuestro camino el día de nuestro partido favorito.

Por eso, aparta estas dos fechas clave en La Liga:

El primer clásico se disputará en el Camp Nou el 27 de octubre, se jugará a las 10:00 AM (ET), el choque en el Santiago Bernabéu tendrá lugar el 1 de marzo a las 2:45 PM (ET).

Así que ya lo saben, aparten esas fechas y a evitar compromisos que nos mantengan alejados del Televisor.

📊 ¿Quién acabará más alto en LaLiga esta temporada? 🔁 – Real Madrid

❤ – Barcelona pic.twitter.com/lhExlBbdOo — William Hill ES (@WilliamHillES) July 25, 2019