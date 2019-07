Esto dijo Aleida Núñez cuando le preguntaron si necesita un rejuvenecimiento íntimo

La respuesta de la actriz sorprendió a propios y extraños

Aleida Núñez asegura que sus 38 años de edad está muy bien y por lo mismo descarta que necesite realizarse un rejuvenecimiento íntimo.

Durante una entrevista con Radio Fórmula, la actriz confesó que aunque ya tiene un hijo considera que no necesita someterse a este procedimiento estético que ayuda a que la vagina parezca la de una adolescente, incluso si han tenido un parto natural.

“En un futuro no lo descarto, hoy en día no lo necesito porque les digo que lo mío fue cesárea entonces realmente estoy muy fresca, apretadita, apretadita“, dijo.

Actualmente la también cantante está presumiendo nuevo novio y aseguró que sí le gustaría tener otro retoño.

“Ya tengo un hijo, en una de esas no descarto tener más hijos, no descartaría tener otro pues yo encantada, a mí me encantan los niños, lo que pasa es que requiere de mucha energía, de mucho tiempo“, agregó.

Mira aquí la entrevista

Tras un divorcio, Núñez no se cierra al amor y al matrimonio, por lo que sí le gustaría llegar de nuevo al altar.

“En estos días justo me preguntaban si me volvería a casar y definitivamente creo que sí lo haría, me encantaría casarme en un lugar que fuera muy espiritual. Yo me podría casar en la iglesia porque nunca me casé por la iglesia”, finalizó.

POR: Elizabeth García