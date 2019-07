La quemadura por el sol más “asquerosa” que verás…

Antes de salir para la playa, es mejor que mires estas fotos…

Es común que, sobre todo, las mujeres busquen un bronceado natural, especialmente en la época.

Pero, ¡mucho cuidado!

El caso de la británica Maisie Squires, de 16 años, ha puesto en alerta a usuarios de redes.

La joven se encontraba la semana pasada de vacaciones en Cuba.

Como parte de sus actividades al aire libre, optó por una expedición de buceo.

Sin embargo, lo que inició como una agradable aventura terminó en una pesadilla.

Una insolación le provocó a la joven, originaria de Leeds, Inglaterra, al menos cuatro desproporcionadas ampollas de agua en la espalda.

La adolescente, que compartió fotos de las quemaduras en Facebook, se había puesto crema de protección contra el sol, pero no fue efectiva.

“Entonces miren cuán inflamado y asquerosa luce mi espalda, pero en esto se convirtió esta manana mi quemadura por el sol antes de un vuelo de vuelta de nueve horas hacia Inglaterra. Estoy en ‘shock’. ¡Es de A&E it is!”, lee el mensaje que acompaña las fotos en la red social.

“Yo estuve buceando por una hora con mi espalda expuesta al sol, pero no me di cuenta que se estaba quemando, y yo me puse crema protectora”, continúa la joven.