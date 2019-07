No se hablan: Fernanda Castillo no tiene contacto con Rafael Amaya tras salida de ‘El Señor de los Cielos’

No hay relación entre los actores que interpretaron a Doña Moniquita y Aurelio Casillas

Una de las parejas de la televisión más queridas fue la que conformaron Fernanda Castillo y Rafael Amaya dentro de la ficción de “El Señor de los Cielos“. Los actores daban vida a Mónica Robles y Aurelio Casillas, respectivamente, y fue devastador para los fans cuando la actriz dejó la narcoserie ya que los narcotraficantes no terminarían juntos.

Como bien saben, el año pasado Amaya tuvo que abandonar las grabaciones de la serie de Telemundo supuestamente por una enfermedad, aunque hay versiones extraoficiales que contradicen la versión de la cadena hispana. Ante el sigilo con el cual se maneja todo alrededor de la estrella de la serie, se les ha preguntado a sus compañeros sobre su estado de salud.

En una reciente entrevista Fernanda Castillo dejó claro que no tiene contacto con Amaya desde que salió de la serie hace un par de años.

“Ya lo he dicho muchas veces yo no tengo contacto con Rafael hace muchos años. Ya no trabajo en esa serie, entonces pues entiéndanme que no tengo información“, dijo Castillo al programa “La Cuchara”.

A pesar de seguir siendo parte de la familia Telemundo, la protagonista de “Enemigo Íntimo” dijo no tener información sobre el terrible accidente durante las grabaciones de la nueva temporada de “El Señor de los Cielos”.

“Me acabo de enterar el fin de semana, pero no, pues no porque sé que además ninguno de la gente que yo conozco estaba grabando. Sé que a uno de los stunt [doble de acción] lo conozco y siento mucho que le haya pasado eso. Pero no, la verdad es que no tengo ninguna información, yo no trabajo ahí”, explicó.