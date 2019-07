Bajar o no las tasas, la Reserva Federal hace su apuesta

Todo apunta a que los encargados de decidir el precio del dinero lo abaraten ligeramente

Está previsto que la Reserva Federal (Fed) rebaje hoy las tasas de interés. Será la primera vez que tome esta decisión desde que lo hizo por última vez en diciembre de 2008 cuando la Gran Recesión obligó a sacar al Gobierno y el Congreso todas las herramientas de política fiscal y a la Fed las monetarias para evitar otra Gran Depresión.

En diciembre de 2015 la Fed empezó a elevar unas tasas que rondaban el 0%. La economía ya mostraba claros signos de vida y se empezaban a guardar las herramientas.

Ahora, la Fed ha telegrafiado que a finales de julio podría haber una rebaja del precio del dinero a corto plazo que es lo que se hace al reducir las tasas de interés. Quizá un cuarto de punto.

Y es controversial.

El presidente Donald Trump está presionando para que lo haga desde hace meses. Trump demanda algo que otros presidentes no mencionan (no importa cuánto les frustre) porque la Fed es independiente y fija sus propios objetivos sin interferencias del Ejecutivo o el Congreso. Es importante que la Fed mantenga la independencia para que la lucha contra la inflación no se convierta en una cuestión partidista, del corto plazo marcado por elecciones, y pueda tomar decisiones impopulares.

La mayoría de los analistas ve la bajada como innecesaria o demasiado anticipada.

Repasemos la decisión desde el principio

¿Por qué son importantes las tasas de interés?

Por que afecta a las tasas que pagamos todos por las tarjetas de crédito, los créditos personales, los de los negocios y de forma indirecta a los que se pagan en una hipoteca.

En estos momentos las tasas aplicables a los balances de tarjetas están muy elevados pero eso es una decisión de los emisores que ganan más dinero con ello en un entorno de tasas bajas. Los créditos hipotecarios, que están más ligados a la evolución del bono del Tesoro a 10 años están muy bajos, de hecho, rondando tasas históricamente bajas.

¿Por qué las Fed las sube o las baja?

A la Fed se le ha descrito como el encargado de retirar la bebida cuando la fiesta empieza a animarse. Es, en una palabra, un aguafiestas.

Su misión es promover el máximo empleo y la estabilidad de precios. Esto último es evitar que se dispare la inflación o se entre en deflación (caída severa de precios). Los precios suben porque hay demanda. Si hay menos dinero en el mercado la demanda se rebaja y con ellos los precios. Al subir las tasas,usar la tarjeta de crédito o pedir un préstamo para comprar un carro es más caro y los consumidores se lo piensan dos veces o no lo hacen. Así deja de haber dinero en el mercado lo que presiona a la baja los precios.

Es decir, la Fed no deja disfrutar de la fiesta de la bonanza económica para evitar que nos emborrachemos de crédito y suban los precios sin parar.

Si no hay fiesta, lo que intenta es animar la actividad económica con dinero barato o tasas bajas.

¿Qué evalúa la Fed para decidir?

El comité abierto de la Fed, que es quien decide, mira a la economía en su conjunto y presta especial atención al desempleo y la inflación.

Las últimas cifras muestran que la economía creció a un ritmo del 2.1% en el segundo trimestre frente al 3.1% del trimestre anterior, la inflación está controlada (ronda el 2% que es el objetivo de la Fed) y el desempleo es del 3.7%, históricamente bajo.

La economía sigue su marcha positiva pero lo cierto es que con algo de menos brío y hay algunos nubarrones en el horizonte entre otros motivos por los problemas que causa la guerra comercial abierta entre EEUU y países como China o el conglomerado de la UE. El brexit, es algo cuyas consecuencias también preocupan.

Mantener las tasas donde están, alrededor del 2.5%, es algo por lo que muchos economistas votarían.

Entonces ¿Por qué bajar tasas?

Todos los presidentes quieren que la Fed les ayude a animar la fiesta y no les gusta cuando se retira la bebida.

En este momento Trump quiere que se le de más empuje a la economía y culpa al equipo presidido de Jerome Powell — presidente de la Fed– de que no le están ayudando en esa labor. El presidente cree que la Bolsa tendría más ganancias si bajaran las tasas.

Desde la Fed se ha dado a entender que no funcionan con presiones políticas pero que hay motivo para ser precavidos. Se cuenta con el efecto negativo de la guerra comercial iniciada por la Casa Blanca y con la rebaja de la inversión privada porque a pesar de que los recortes fiscales se presentaron por el Gobierno como un estimulante para esta, la evolución del PIB no muestra ese resultado apenas año y medio después.

La Fed normalmente ha sido en este sentido más reactiva que precavida. Esta vez, se intuye que no.

¿Va a ayudar una bajada?

Está por ver porque el precio del dinero está más bajo que nunca. La mayoría de los analistas creen que los más beneficiados serán los inversores en los mercados de valores.

El problema es que los problemas y los nubarrones sobre el futuro, lo que contiene la inversión de las empresas, no tienen que ver con lo que controla el equipo de Powell sino con una guerra comercial y un brexit sin acuerdo que desaceleren la economía global, mano de obra no preparada para los trabajos a cubrir, etc. Se espera movimiento en Bolsa. En los despachos de los responsables financieros de las empresas, no mucho.

¿Es un riesgo que las tasas estén bajas?

Si porque habrá menos flexibilidad para una política monetaria ortodoxa de empaque si es necesario. Actualmente las tasas están muy bajas y en caso de que haya necesidad el camino hacia el potencial estímulo que pueda proveer la Fed va a ser muy corto por lo que su efecto también puede serlo.

Y a usted ¿cómo le afectará?

El interés de los créditos apenas notaría este cuarto de punto de previsible bajada y los APR de las tarjetas de crédito están tan elevados que una leve bajada puede que no se refleje de forma significativa. En el mercado inmobiliario el problema para los compradores es el precio de la vivienda y los rígidos estándares hipotecarios no los intereses que están cerca del nivel más bajo históricamente.

Para los ahorradores, no esperen más rendimiento de sus cuentas en el banco.

Para quienes no han conseguido recuperarse plenamente de la Gran Recesión o pensaban que iban a participar más de la mejora económica, una bajada de tasas manda el mensaje desde la Fed de que cualquier tiempo recién vivido ha sido mejor.