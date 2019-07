Horóscopo: Juega el famoso ‘astrobingo’ que todos tus amigos están compartiendo en Instagram

View this post on Instagram

Y con este outfit tan canchero les cuento que en stories estamos debatiendo día y temática del juego astrologico semanal🌟⁠⠀ Recapitulo: voy a subir un juego/ plantilla/ votación/ etc. de ASTROLOGÍA UNA VEZ POR SEMANA TODAS LAS SEMANAS💫💫💫 Lo pongo así en mayus porque ni yo lo puedo creer. Lo lograré? Me colgaré a la primera semana? Podré sostenerlo más de 2 días? Todas estas respuestas y más ya ya ya en stories🚨🔥