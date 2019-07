Confirman asesinato en tienda “Home Depot” de Nueva York

La ausencia de cámaras de vigilancia en el área ha complicado la pesquisa

El joven descubierto muerto en una zona boscosa en el estacionamiento de un almacén “Home Depot” en Brooklyn fue asesinado, confirmó la policía ayer.

La víctima no identificada era un hombre sin hogar, tenía 26 años de edad y sufrió un corte profundo en la cabeza y una puñalada en el hombro, según el reporte oficial.

Un transeúnte de 24 años estaba caminando en el área cuando se encontró con la víctima junto a un arroyo en la zona boscosa detrás de “Home Depot” en Coney Island, el domingo al mediodía. Fue declarado muerto en el lugar.

No se encontraron armas en la escena y las circunstancias de la muerte aún no están claras. El médico forense de la ciudad aún no ha determinado la causa oficial del deceso.

La policía todavía está investigando el caso, pero dijo que no hay cámaras de vigilancia en el área, informó New York Post.