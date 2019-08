Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, ¿o quién para ganar el The Best?

FIFA reveló a los candidatos.

El máximo ente del futbol mundial reveló a los contendientes para ganar el premio The Best, que reconoce al mejor y a la mejor futbolista, así como al Mejor DT Femenino y al Mejor DT Masculino del mundo.

Liverpool FC, el club campeón de Europa, acapara la lista a Mejor Jugador con 3 de los 10 nominados:

Lionel Messi (FC Barcelona / Selección de Argentina)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid / Selección de Portugal)

Frenkie De Jong (Ajax / Selección de Holanda)

Matthijs de Ligt (Ajax / Selección de Holanda)

Eden Hazard (Chelsea / Selección de Bélgica)

Harry Kane (Tottenham / Selección de Inglaterra)

Sadio Mane (Liverpool / Selección de Senegal)

Kylian Mbappé (PSG / Selección de Francia)

Mohamed Salah (Liverpool FC / Selección de Egipto)

Virgil van Dijk (Liverpool FC / Selección de Holanda)

En candidatas a la Mejor Jugadora, destacan las integrantes del Olympique de Lyon, porque 4 futbolistas del club francés están nominadas:

Lucy Bronze (Olympique de Lyon /Selección de Inglaterra)

Julie Ertz (Chicago Red Stars/ Selección de Estados Unidos)

Caroline Hansen (FC Barcelona/ Selección de Noruega)

Ada Hegerberg (Olympique de Lyon/ Selección de Noruega)

Amandine Henry (Olympique de Lyon/ Selección de Francia)

Sam Kerr (Chicago Red Stars/ Selección de Australia)

Rose Lavelle (Washington Spirit/ Selección de Estados Unidos)

Vivianne Miedema (Arsenal/ Selección de Holanda)

Alex Morgan (Orlando Pride/ Selección de Estados Unidos)

Megan Rapinoe (Reign Football Club/ Selección de Estados Unidos)

Wendie Renard (Olympique de Lyon/ Selección de Francia)

Ellen White (Manchester City/ Selección de Inglaterra)

En cuanto a las nominaciones de Mejor DT Masculino destacan el campeón del mundo y el campeón de clubes de Europa, Deschamps y Klopp, respectivamente:

Djamel Belmadi (Selección de Argelia)

Didier Deschamps (Selección de Francia)

Marcelo Gallardo (River Plate)

Ricardo Gareca (Selección de Perú)

Josep Guardiola (Manchester City)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Mauricio Pochettino (Tottenham)

Fernando Santos (Selección de Portugal)

Erik ten Hag (Ajax)

Tite (Selección de Brasil)

Finalmente, la lista la cierran las Mejores DT, donde evidentemente destaca la campeona del mundo Jill Ellis:

Milena Bertolini (selección de Italia)

Jill Ellis (selección de Estados Unidos)

Peter Gerhardsson (selección de Suecia)

Futoshi Ikeda (selección de Japón sub 20)

Antonia Is (selección de España sub 17)

Joe Montemurro (Arsenal de Inglaterra)

Phil Neville (selección de Inglaterra)

Reynald Pedros (Lyon de Francia)

Paul Riley (selección de Carolina del Norte)

Sarina Wiegman (Selección de Holanda)