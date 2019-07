Litzy crea polémica por comentario a Sebastián Rulli en Instagram

La actriz fue duramente criticada por fans del actor de origen argentino

Litzy se metió en tremendo escándalo tras un comentario que hizo en Instagram que enfureció a los miles de fans del actor Sebastián Rulli. Ayer por la tarde Rodrigo Guirao, quien compartió créditos con la actriz en “Señora Acero”, publicó una imagen en donde aparece al lado de Rulli.

Guirao es quien dará vida al personaje de Héctor en la nueva versión de la telenovela “Rubí“, mismo personaje que encarnó Rulli en la versión del 2004. En la publicación el actor de origen argentino agradeció a su compatriota el haberse tomado el tiempo para hablar con él sobre la historia originalmente creada por Yolanda Vargas Dulché.

Fue ahí cuando Litzy hizo un comentario que muchos admiradores de Sebastián Rulli tomaron como una indirecta ofensa hacia su estrella favorita. Los insultos y ataques no se hicieron esperar y Litzy terminó borrando el comentario así como dando una explicación sobre lo sucedido.

“Se me ocurrió ponerle un comentario a mi amigo Rodrigo Guirao expresando y dando mi humilde opinión que Rodrigo me parece 100 veces más bello que Sebastián Rulli y todas las fans de Sebastián se me fueron encima”, explicó la protagonista de telenovelas como “Daniela” y “Amarte así”.

“¿Es en serio? Que poca tolerancia tiene la gente o que valientes se vuelven en redes sociales Revísense primero antes de juzgar o señalar a otro cuando mi única intención era halagar a mi amigo a quien quiero mucho”, continuó Litzy en una publicación desde sus Instagram Stories.

“Jamás hablé mal de Sebastián ni me atrevería ya que no tengo el gusto de conocerlo. Que sepan que él, sus fans y absolutamente toda la gente que me lee, tiene todo mi respeto. La gente sabe como soy así que relájense un chingo todos”, concluyó.