5 señales de que podrías estar siendo estafado al comprar online

No caigas en las trampas de los estafadores en línea

Foto: PhotoMIX Ltd. / Pexels

Desafortunadamente, el comercio electrónico todavía no es tan seguro como para evitar que los estafadores hagan de las suyas en este medio. Por eso, es importante que, antes de hacer cualquier compra online, te asegures de estar tratando con un vendedor legítimo y no con alguien que sólo quiere verte la cara.

Por eso, a continuación, te compartimos cinco formas de detectar fraudes en ventas por internet.

1–Falta de información de contacto

Todas las empresas deben de tenerla en alguna parte. Incluso, es normal que algunos negocios dediquen toda una sección en donde dan la información de contacto. Por eso, si notas que la página no tiene dirección ni número de teléfono, deberías tomarlo como una señal de alerta.

2–Sitio inseguro

Para saber si un sitio es seguro, fíjate al inicio de la URL, ya que debe decir ‘https’ en lugar de ‘http’. Esto significa que cifran toda la información que le des, como tus datos de pago. Si ves que no aparece así en la URL, mejor no compres nada, pues tus datos personales no estarán seguros.

3–Métodos de pago desprotegidos

Al comprar en línea, busca métodos de pago bien conocidos, como las principales tarjetas de crédito o PayPal. Pero si un vendedor solicita un pago con transferencia bancaria o un cheque personal, es probable que quiera estafarte, ya que, si le mandas el dinero de esta forma, no habrá mucho que puedas hacer para recuperarlo.

4–Cupones falsos

Es bueno buscar cupones para tener grandes descuentos, pero debes saber que a menudo los estafadores dan cupones falsos por Facebook u otras redes sociales a cambio de que les des información personal que después usan para robarte o para vendérsela a alguien más.

5–Opiniones negativas

Si estás en Amazon o eBay, verifica los comentarios sobre los vendedores antes de hacer cualquier compra. Muchos estafadores tienen cuentas legítimas en estos sitios, pero podrían venderte productos falsificados.

