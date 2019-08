Castigo ejemplar: Capitán de Panamá es multado y suspendido por dopaje en la MLS

Román Torres tendrá que pagar el 20% de su salario anual y estará inhabilitado por 10 partidos

La MLS anunció hace unas horas un castigo ejemplar de 10 partidos de suspensión y una multa para el defensor de los Seattle Sounders, Román Torres, quien dio positivo en doping por una “sustancia que mejora el rendimiento”.

No se revelaron más detalles de la sustancia que encontraron en el organismo del capitán de la selección de Panamá, pero ya no hay vuelta atrás, durante este periodo el canalero no podrá jugar ni entrenar con su equipo o utilizar sus instalaciones, esto de acuerdo a la legislación de la MLS. Por si fuera poco, Torres tendrá que pagar una multa del 20% de su salario anual.

El central Román Torres fue sancionado con 10 partidos por dar positivo en un test antidopaje por una sustancia no revelada. No podrá entrenar ni usar las instalaciones de Seattle durante este periodo, ni siquiera acudir a eventos de la franquicia. pic.twitter.com/Ucd73URPhK — MLS España (@MLSEspana) August 3, 2019

Por su parte, el futbolista compartió, a través de sus redes sociales, un comunicado en el que asume la responsabilidad y acepta la sanción, más no reconoce haber consumido ninguna sustancia ilícita.

Haciendo cuentas, el panameño podrá ver acción hasta el 29 de septiembre, cuando los Seattle Sounders enfrenten al San Jose Earthquakes en California.