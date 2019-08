Presión desde la Casa Blanca a USCIS para endurecer trámites de “green card”

Correos electrónicos revelan la jugada de asesor Stephen Miller

El asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, presionó agresivamente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para generar nuevas restricciones para trámites de Residencia Permanente.

Así lo revelaron correos electrónicos obtenidos por Politico, donde se evidencia que Miller –quien lidera la política migratoria del presidente Donald Trump— presionó al exdirector de USCIS, Francis Cissna, para que evitara asignar “green cards” a quienes hubieran recibido ayudas sociales.

Miller acusó a Cissna de realizar un lento trabajo en el endurecimiento de reglas para reducir la inmigración legal, pero sobre todo afectar a inmigrantes que hayan solicitado apoyos como seguro médico, de vivienda o alimentos, lo cual estaría incluido en la llamada “carga pública”.

“Francis: la línea de tiempo de la carga pública es inaceptable”, escribió el asesor de la Casa Blanca en un correo electrónico.

Los correos fueron obtenidos bajo una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) por Politico.

“El registro de carga pública ha estado en proceso durante un año y medio. Este es el tiempo que no tenemos. No me importa lo que necesites hacer para terminarlo a tiempo”, presionó Miller.

En otro mensaje el asesor dijo que era “lamentable” que tras 18 años de proceso, USCIS no haya logrado una regulación “importante”, en referencia a restricciones a inmigrantes, aunque al menos 10 cambios han impactado en las aplicaciones de distintos tipos de visas.

Antes de su despido, Cissna argumentó dijo que la “carga pública” se aplicaba a un conjunto muy específico de beneficios e instó a los inmigrantes legales a no apresurarse a darse de baja de varios programas.

“La gente debería mirar cuidadosamente la regla propuesta para ver exactamente, realmente lo que estamos viendo cuando hacemos esa evaluación”, dijo en un discurso en el Centro de Leyes de la Universidad de Georgetown.

El plan de “carga pública” sigue en revisión, según un último reporte de USCIS a este diario.