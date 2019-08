¡Qué lujo! J Balvin muestra su carísimo y divertido transporte

View this post on Instagram

Esta vista la tenía en mi mente desde que cantaba en Castilla en la 68, cuando dormimos detrás de la discoteca que nos contrató en Cúcuta, cuando recibí malos tratos de ciertas personas de la industria, cuando no me dejaban entrar a la discoteca porque no era del nivel del lugar, cuando lloraba porque no veía el camino en mi carrera, cuando sentía que no podía más, cuando veía las injusticias frente a mi padre y me sentía maniatado y frustrado por mi corta edad para ayudarlos, es decir siempre tuve ojos para ver claro mi sueño NO LA VISTA DEL AVIÓN.