Horóscopo: Qué será de tu semana del 5 al 10 de agosto

Los astros te indican el mejor camino a seguir para este semana en sus predicciones

Aries

21/3 al 20/4

Amor: Logros sentimentales gracias a Venus en Leo. Armonía y unión. Ciclo perfecto para mudanzas o cambios en el hogar. En comunión.

Dinero: Semana poco recomendable para cerrar un negocio porque Mercurio está en signo adverso. Tendrá que organizarse bien.

Clave de la semana: No se exceda ni en gastos ni en esfuerzo. Punto medio.

Tauro

21/4 al 21/5

Amor: En breve los conflictos amorosos serán tan sólo un recuerdo, aunque deba lidiar con ellos aquí y ahora. Viva el dulce placer de compartir.

Dinero: Mercurio en Cáncer genera cierta dispersión. Un tropezón financiero que no llegará a ser caída.

Clave de la semana: Rodéese siempre de buenos colaboradores.

Géminis

22/5 al 21/6

Amor: Venus en Leo fortalece la comunicación amorosa y los lazos de amistad. Mayor y mejor intercambio tanto afectivo como intelectual.

Dinero: Un giro en los negocios que lo desestabiliza. Puede haber mejoras aunque serán lentas y trabajosas.

Clave de la semana: Para los solos, encuentros que lo transforman.

Cáncer

22/6 al 23/7

Amor: Desorientado por efecto de Venus en Leo. Buena comunicación, compañías agradables aunque cierta frialdad en el piel a piel. Ya revertirá.

Dinero: Aumentan sus recursos, pero no invierta antes de tiempo. Mercurio en su signo genera una ganancia extra.

Clave de la semana: Ser franco es bueno, sin embargo tenga tacto.

Leo

24/7 al 23/8

Amor: Intenso, adorable pero un poquito agresivo. Se pondrá hecho una fiera cuando traten de presionarlo. Manténgase dulce y firme.

Dinero: Altamente creativo. Aunque por el momento hará un sostenido esfuerzo sin recompensa a la vista.

Clave de la semana: Hablar claramente es tan importante como saber escuchar.

Virgo

24/8 al 23/9

Amor: Ganas de encontrase con un alma gemela es lo que sobran, pero falta oportunidad. Venus complica todo. Interferencias que molestan.

Dinero: No se esfuerce por ahora en romper esquemas, podría verse perjudicado. Asegure lo que tiene antes de cambiar.

Clave de la semana: Lo tradicional no es malo si aún funciona.

Libra

24/9 al 23/10

Amor: Venus ayuda en lo personal al emplazarse en Leo. Florece la amistad y se entabla un sereno intercambio familiar. Disfrute mientras dure.

Dinero: Baja un poco el rendimiento. Vaya tomando nota de posibles empleos a futuro pero no haga contacto aún.

Clave de la semana: Trabajar o estudiar en grupo rendirá el doble

Escorpión

24/10 al 22/11

Amor: Venus y Marte adversos lo ponen en alerta. Las presiones laborales no le dejan espacio para lo importante: sus afectos. Evite las disputas.

Dinero: Excelente etapa profesional. Sus opiniones y propuestas serán atendidas con atención y respeto.

Clave de la semana: Si está en plan de seducir, no apure los tiempos.

Sagitario

23/11 al 22/12

Amor: Venus en Leo atrae romances y activa su vida social. Calidez en todos sus vínculos. Se hacen realidad algunos antiguos sueños.

Dinero: Las perspectivas son interesantes aunque por el momento el efectivo escasea. No se deje manipular.

Clave de la semana: Sea práctico, nadie vive sólo de una bella ilusión.

Capricornio

23/12 al 20/1

Amor: Las sospechas no ayudan, en realidad empeoran la situación. Es mejor hablar de sus miedos y dudas con franqueza. Habrá acuerdos.

Dinero: En materia de inversiones, capacitación, asociaciones y viajes de trabajo tiene vía libre. Opciones acertadas.

Clave de la semana: Si quiere jugar en primera. ¡entrene!

Acuario

21/1 al 19/2

Amor: Venus en su signo opuesto aumenta la atracción pero también la competencia. Está más intenso que lo habitual. Demandas familiares.

Dinero: Chequee su disponibilidad antes de aceptar un nuevo proyecto. Mejor asegurarse y así cuidar su reputación.

Clave de la semana: Agua que no has de beber. deje atrás a quien no le interesa.

Piscis

20/2 al 20/3

Amor: Venus esquiva lo pone ante una ex pareja despechada o alguien que sigue a su lado pero pasa un mal momento. Tenga mucha paciencia.

Dinero: No juegue a las escondidas, asuma el compromiso. Mejor hacerse cargo para evitar una fuga de clientes. Superación.

Clave de la semana: No acepte jugar con los sentimientos ajenos.

Por Kiron