La esposa del “Chucky” Lozano, principal obstáculo en su fichaje con el Napoli

Uno de los dos puntos que le faltan al acuerdo tiene que ver con la pareja de Hirving

Ya casi todo está cerrado para que Hirving Lozano llegue al Napoli, a estas alturas ya está arreglado el tema de la cláusula de recisión, que costaría 47 millones de dólares y el sueldo del jugador, que sería de 5 millones de dólares anuales; sin embargo, hay dos puntos que aún necesitan afinar.

El primero tiene que ver con un tema de derechos de imagen y el segundo, el más complicado, es que Lozano no ha logrado convencer a su esposa para cambiar de residencia, ya que la ciudad de Nápoles, en particular, no le gusta; todo esto según lo publicado por el periodista italiano especializado Gianluca Monti y La Gazzetta dello Sport.

Mi avevano detto che alla moglie di #Lozano non è piaciuta particolarmente #Napoli – oggi De Laurentiis lo ha fatto capire in modo abbastanza chiaro. Ogni tanto ne becco una anche io: https://t.co/z20vphg5Xe — Gianluca Monti (@liumonti) August 4, 2019

Si se logra convencer a la esposa, el fichaje fluiría, ¿pero lo lograrán?