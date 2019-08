Pareja murió al proteger a su bebé y a su niño de un año durante masacre en El Paso

Jordan y Andre fueron al Walmart a comprar decoraciones para la fiesta de su hija de 6 años... nunca volvieron

Los primeros reportes sobre Jordan Anchondo, de 25 años, indicaron que había muerto protegiendo a su bebé de dos meses en la masacre en El Paso, Texas. Entonces nada de sabía de Andre, su esposo, de 24 años. Ahora se sabe que también falleció tratando de ser escudo para su familia.

“Andre protegió a su esposa y a su hija de 2 meses, mientras que su esposa también protegió a su hijo Paul. Lamentablemente ambas vidas fueron tomadas”, dice la descripción de petición de recursos de GoFundMe.

La pareja acababa de celebrar su primer aniversario de boda, según el hermano mayor de Andre, Tito. Harían una fiesta porque la hija mayor, de 6 años, cumplía años.

El sábado, los Anchondo dejaron a su pequeña en la práctica de porristas, luego dueron al Walmart para comprar útiles escolares y decoraciones para la fiesta, pero se convirtieron en víctimas del tirador que mató a 22 personas. La pareja nunca llegó a la fiesta.

The Washington Post señaló que Tito trató de contactar a su hermano y a su cuñada, pero no obtuvo respuestas. Después la Policía lo llamó para identificar a Jordan, ya que de Andre no se sabía nada aún. El domingo se confirmó su muerte en la tienda.

La pareja buscaba su independencia financiera. Él había iniciado un nuevo negocio de piedras y granito. Todo iba viento en popa, hasta el sábado que fueron asesinados. Tenían una nueva casa que ya no disfrutarán.

A la pareja le sobreviven tres menores, dos hijos de ella, la de 6 y otro de un año, de una relación anterior y la bebé de dos meses, quien fue hospitalizada con varias fracturas. Su hermano parece que salió ileso.